יום שלישי, 07.10.2025 שעה 10:18
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00אורלנדו מג'יק
00-00אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00ברוקלין נטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00דנבר נאגטס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00יוטה ג'אז
00-00יוסטון רוקטס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00מיאמי היט
00-00מילווקי באקס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00ממפיס גריזליס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00ניו יורק ניקס
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פילדלפיה 76'
00-00פיניקס סאנס
00-00שארלוט הורנטס
00-00שיקגו בולס
00-00קליבלנד קאבלירס
00-00הפועל ירושלים

בארה"ב רומזים: הפוסט של לברון - מהלך שיווקי

מה עמד מאחורי הפוסט המסתורי של כוכב הלייקרס? התקשורת האמריקאית סבורה שלא מדובר בפרישה או מעבר קבוצה, אלא חלק מקמפיין פרסומי רחב. כל הפרטים

|
לברון ג'יימס (IMAGO)
לברון ג'יימס (IMAGO)

סערה בעולם ה-NBA. לברון ג'יימס הצית גל שמועות עצום ברשתות החברתיות כשהעלה סרטון מסתורי עם הכיתוב “The Decision of all Decisions”, "ההחלטה של כל ההחלטות". במבט ראשון, נדמה היה שהכוכב הוותיק עומד להודיע על פרישה מהמשחק, והציפייה לשעה שנקבעה, הערב (שלישי, 19:00) הפכה את האינטרנט לסוער במיוחד.

הפוסט, שנושא גם את ההאשטג #TheSecondDecision, הזכיר מיד לאוהדים את הרגע האייקוני מ-2010, אז הודיע ג'יימס בשידור טלוויזיוני על מעברו מקליבלנד למיאמי היט. הפעם, הסרטון מראה את לברון צועד לעבר כיסא ריק באולם כדורסל ומתיישב מול אדם נוסף, שחוזר על הפורמט המוכר מהראיון ההוא עם ג’ים גריי, מה שגרם לאוהדים לחשוב שמדובר בסגירת מעגל.

לברון גלברון ג'יימס (צילום מסך)

אך לא כולם השתכנעו שמדובר בפרישה. העיתונאי ברט סיגל מ-ClutchPoints צינן את ההתלהבות וכתב: "למי שתוהה, ללברון יש חוזה גדול עם אמזון, ופריים דיי מתחיל מחר. זה לא צירוף מקרים". לפי ההערכות, הפוסט הדרמטי עשוי להיות חלק מקמפיין פרסומי רחב עם ענקית המסחר המקוונת.

ובכל זאת, ההשפעה המיידית הייתה מוחשית מאוד. מחירי הכרטיסים למשחק הבית האחרון של הלייקרס בעונה הרגילה מול יוטה ג'אז זינקו, מהמינימום של 85 דולר ל־445 דולר תוך שעות ספורות בלבד. נראה שהאפשרות שזו תהיה הופעתו האחרונה של לברון בלוס אנג'לס גרמה לאוהדים לרוץ ולקנות.

במסיבת העיתונאים של הלייקרס מוקדם יותר השבוע, ג'יימס נשאל ישירות על עתידו ונמנע מלהכריז הכרזה ברורה. "אני נרגש לקראת עוד עונה שבה אני יכול לשחק את המשחק שאני אוהב", אמר. "אבל אני גם מבין שהסוף קרוב יותר משהייתי רוצה. אני פשוט לא יודע מתי זה יקרה".

לברון גלברון ג'יימס (IMAGO)

למרות גילו, ג'יימס ממשיך להציג יכולת מדהימה. בעונה שעברה שיחק ב־70 משחקים והעמיד ממוצעים של 24.4 נקודות, 8.2 אסיסטים ו־7.8 ריבאונדים, מספרים של כוכב בשיאו. בנוסף, הוא מחזיק בשיא הנקודות של כל הזמנים בליגה, 42,184 נקודות, וממשיך לטפס במעלה כל רשימת הישגים אפשרית.

לצד הישגים על הפרקט, לברון הוא גם תאגיד עסקי מהלך. הוא פרזנטור של נייקי, פפסי ו-DraftKings, ובקיץ האחרון אף כיכב בפרסומת ל-Amazon Prime Day. לכן, סביר שה"Second Decision" הוא צעד נוסף במהלך שיווקי חכם, שמנצל את הדימוי הציבורי של ג'יימס כמישהו שיודע להפוך כל מהלך לקרנבל תקשורתי.

בין אם מדובר בפרישה דרמטית או בקמפיין פרסומי מבריק, דבר אחד ברור: לברון ג'יימס הוא לא רק ספורטאי, אלא גם במאי של הסיפור שלו עצמו. גם בגילו המתקדם, הוא ממשיך להחזיק את עולם הכדורסל, ואת הרשתות החברתיות, על קצות האצבעות, כשהחלטה אחת קטנה שלו יכולה להרעיד את כל הליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */