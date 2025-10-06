הבן שיחק מול ריאל, האמא הפכה לכוכבת רשת

לפני קצת פחות משבוע ריאל מדריד נסעה עד לקזחסטן כדי לפגוש את קייראט אלמטי ונציגנו, עופרי ארד, בליגת האלופות, במשחק בו הבלאנקוס הביסו 0:5. אלא שאת ההצגה גנבה מישהי שכלל לא נכחה על הדשא – אמא של אחד משחקני קייראט, במה שהותיר את האוהדים ללא מילים.

החמישייה אותה הבקיעו שחקני ריאל הייתה לרשתו של השוער בן ה-18 של הקבוצה, שרחאן קלמורזה, אך דווקא מה שקרה לאחר המשחק העלה את שמו לכותרות, לאחר שהעלה תמונה בה הוא נותן לאמו פרחים אחרי המשחק.

“היא בשום אופן לא אמא שלו”, אמרו האוהדים כשראו את התמונה, בייחוד בגלל הנראות הצעירה שלה. סאולה רבאבייה זה שמה, והיא שמחה מהופעתו של בנה ובירכה אותו על המשחק ברשתות החברתיות בגאווה: “אתה הטוב מכולם, בן שלי! אתה הגאווה שלי. עשית כל מה שאתה יכול. עבורי, אתה הכי חזק. מטרות גדולות מחכות לך. אל תוותר. אני איתך ואאמין בך לתמיד”.

קיליאן אמבפה ושרחאן קלמורזה (IMAGO)

אחרי שקלמורזה פרסם את אותה התמונה, לאמא עלו כ-40,000 עוקבים באינסטגרם האישי שלה והסיבה לכך ברורה: “האמא נראית מאוד צעירה. היא נראית כמו מישהי בת 20, והבן שלה בן 18”, אמר אחד העוקבים שלה. עכשיו, כשהבן שלה נכנס לספרי ההיסטוריה של המפעל עם 11 הצלות בשני המשחקים הראשונים, השלישי אי פעם עד עתה, האמא הפכה למשפיענית, בזכותו.