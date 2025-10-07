יום שלישי, 07.10.2025 שעה 14:02
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות לנשים
ליגת האלופות לנשים 25-26
00-00 פ.צ. פאריס1
00-00פאריס סן ז'רמן2
00-00סט. פולטן3
00-00אתלטיקו מדריד4
00-00ואלרנגה5
00-00מנצ'סטר יונייטד6
00-00ריאל מדריד7
00-00רומא8
00-00טוונטה9
00-00ברצלונה 10
00-00לובן11
00-00באיירן מינכן12
00-00יובנטוס13
00-00בנפיקה14
00-00ליון15
00-00ארסנל16
00-00צ'לסי 17
00-00וולפסבורג 18

הערב: ליגת האלופות לנשים מגיעה לערוץ ONE

אייטנה, אלכסיה, קלואי קלי וסם קאר מוכנות: המפעל היבשתי הבכיר בנשים נפתח עם שלב הליגה, שיועבר ישירות רק בערוץ ONE. במוקד: בארסה מול באיירן

מריונה קלדנטיי ואייטנה בונמאטי (IMAGO)
מריונה קלדנטיי ואייטנה בונמאטי (IMAGO)

הבמה המרכזית של כדורגל הנשים באירופה חוזרת, והפעם עם פתיחת שלב הליגה של ליגת האלופות לנשים – כל זה בשידור חי ובלעדי בערוץ ONE וב-ONE TV. הכוכבות הגדולות של היבשת חוזרות לדשא, עם ערבים גדושים במפגשים לוהטים, יריבויות ותצוגות כדורגל מהשורה הראשונה.

שלישי לוהט עם ברצלונה, באיירן ויובנטוס

המחזור ייצא לדרך הערב (שלישי), כשבמשחק הראשון של הערב (19:45) תארח יובנטוס את בנפיקה. השחקניות בלבן-שחור פותחות עונה חדשה עם תקוות גדולות לשחזר את היכולת המרשימה מהשנים האחרונות, מול יריבה פורטוגלית נמרצת שמחפשת הפתעה בפתיחת הדרך.

בהמשך, בשעה 22:00, תעלה למגרש ברצלונה, סגנית אלופת אירופה ומי שנחשבת לקבוצה הטובה בעולם בכדורגל הנשים. הקטלוניות יפגשו את באיירן מינכן, לקרב ענקיות אמיתי בין שתיים מהקבוצות החזקות באירופה.

אלכסיה פוטייאס. בשבילה קונים כרטיס (IMAGO)אלכסיה פוטייאס. בשבילה קונים כרטיס (IMAGO)

הקהל באצטדיון יוהאן קרויף צפוי ליהנות ממשחק שכולו חגיגה – עם שמות כמו אלכסיה פוטייאס, אייטנה בונמאטי וקרוליין גרהאם הנסן מול ג’ורג’יה סטנוויי וקלרה בוהל מהצד הגרמני.

ערב רביעי: ריאל, רומא ויונייטד על הדשא

ביום רביעי תיכנס גם ריאל מדריד למאבק – בשעה 19:45 היא תארח את רומא באצטדיון אלפרדו די סטפנו. הבלאנקאס ממשיכות לבסס את מעמדן ככוח עולה בכדורגל הנשים, וינסו לפתוח את הקמפיין עם שלוש נקודות מול האיטלקיות המוכשרות.

את המחזור תחתום בשעה 22:00 מנצ’סטר יונייטד, שתארח את ולרנגה הנורבגית. עבור השדות האדומות זו הופעה היסטורית בשלב הליגה של ליגת האלופות לנשים – והן יקוו להתחלה מוצלחת מול יריבה צפונית נוקשה ומאורגנת.

