איברהימוביץ', כסף ואושר: ברצלונה הייתה סיוט

"מלכים הופכים לאגדות, אבל אגדות לעולם לא מתות", זהו כנראה המשפט שזלאטן איברהימוביץ' חזר עליו הכי הרבה במהלך הקריירה שלו. איברהימוביץ' נחשב לאחד השחקנים האיקוניים והכריזמטיים בהיסטוריה של הכדורגל. "הענק השבדי" ייזכר לא רק בזכות מעל 500 השערים שכבש ובזכיותיו הרבות בתארים, אלא גם בשל אישיותו הייחודית, הביטחון העצמי הבלתי מתפשר והיכולת שלו להישאר בטופ של הכדורגל העולמי במשך יותר משני עשורים.

את דרכו החל באייאקס, שם הפגין כישרון עצום וכבש שערים בלתי נשכחים, כולל השער המפורסם מול נאק ברדה בשנת 2004. באיטליה הפך לכוכב על, תחילה ביובנטוס ולאחר מכן באינטר, שם זכה באליפויות והפגין שילוב נדיר של כוח פיזי וטכניקה. תקופתו בברצלונה הייתה קצרה, אך זכורה, עם שערים חשובים במיוחד, כמו שער הניצחון בקלאסיקו מול ריאל מדריד. לאחר מכן עבר למילאן, הוביל אותה לאליפות ב-2011, וחזר לשם שנים מאוחר יותר, כשהוא כבר שחקן ותיק, כדי להחזיר אותה שוב לצמרת ב-2022.

בפאריס סן ז’רמן איברהימוביץ’ שלט בליגה הצרפתית ביד רמה, כבש למעלה מ־150 שערים והפך לסמל של עוצמת המועדון. מעבר לביצועים, הוא הותיר אחריו גם רגעים ואמירות שהמחישו את אופיו הייחודי. בגיל 35 רבים כבר סברו שקריירת הפלא שלו הגיעה לסופה, אך במנצ'סטר יונייטד הוא הוכיח אחרת, זכה בשלושה תארים והראה שמנטליות חזקה יכולה להיות שווה בדיוק כמו כישרון. אחר כך, ב־LA גלאקסי, המשיך לשבור שיאים, כבש שערים בלתי אפשריים והפך לדמות פולחן גם מחוץ לאירופה.

זלאטן איברהימוביץ' (רויטרס)

בנבחרת שבדיה היה זלאטן מנהיג מוחלט, וכבש אחד השערים הבלתי נשכחים בתולדות הכדורגל, מספרת אדירה ממרחק של יותר מ־30 מטרים מול אנגליה בשנת 2012. מעבר לגביעים ולשיאים, המורשת של איברהימוביץ’ חורגת מגבולות הספורט: הוא מייצג את הדוגמה של שחקן שנולד מחדש פעם אחר פעם, שהעז להתגרות במגבלות הגיל והענווה, ונשאר נאמן לעצמו עם ביטחון שהפך אותו לאגדה חיה.

האם זלאטן מאושר?

בראיון לפודקאסט, איברהימוביץ' שיתף רגעים מילדותו. הוא נולד ב־3 באוקטובר 1981 בעיר מאלמו שבשבדיה, בשכונת רוזנגורד, שכונה מעורבת מבחינה תרבותית אך קשה מבחינה חברתית. אביו, שפיק איברהימוביץ', הוא מוסלמי בוסני ממוצא בוסני־הרצגוביני, ואמו יורקה גרביץ' היא קתולית ממוצא קרואטי. זלאטן גדל בסביבה צנועה, בילדות רצופת מחסור ואתגרים.

מגיל צעיר הפגין אישיות חזקה ותחרותית. את רוב זמנו בילה במשחקי כדורגל בשדות השכונה, כשלעיתים השתמש בכל חפץ שיכול לשמש ככדור. באוטוביוגרפיה שלו הוא מספר כיצד גנב אופניים כדי להגיע לאימונים, מאחר שלמשפחתו לא היה כסף או רכב. הכדורגל היה מפלטו ואמצעי הביטוי שלו.

זלאטן והמתנה שהוא קנה לעצמו (IMAGO)

"אתה יכול לחיות חיים טובים גם עם כסף רגיל. אבל מה זה בכלל כסף רגיל? הייתי בשני הצדדים. גדלתי במשפחה בלי כסף, אבא שלי הרוויח אלף אירו, היינו צריכים לחלוק הכל. בעצם זה היה שלו, אבל הוא היה נותן לי כשנזקקתי. ובכל זאת, היו לי חיים טובים והייתי מאושר. אז מה ההבדל בעצם?" תהה זלאטן.

ילדותו של איברהימוביץ' הייתה שילוב של עוני, גאווה וחוסן נפשי, מרכיבים שעיצבו את אופיו הבלתי נכנע. מתוך אותה סביבה קשה נולדה הגישה שתלווה אותו כל חייו: לא לוותר לעולם, ולהאמין בעצמו גם כשאחרים לא. "מה זה בכלל אושר?" שאל זלאטן. "אני מאושר עכשיו, אבל בעוד עשר דקות אולי אהיה עצוב. אלה רגעים. כסף מקל על החיים, כן, אבל הוא לא מביא אושר. בשבילי אלה רגעים. החלום שלי היה להגיע לברצלונה, ואחרי שנה, זה הפך לסיוט. אז הכל עניין של רגעים".

תקופה מרירה־מתוקה בברצלונה

זלאטן הגיע לברצלונה בקיץ 2009 מאינטר, בעסקה שהייתה מהגדולות בזמנה, כ־46 מיליון אירו בתוספת סמואל אטו. הציפיות היו בשמיים: הקבוצה זה עתה זכתה בטרבל עם פפ גווארדיולה, וזלאטן נחשב לאחד החלוצים המבוקשים בעולם.

פפ גווארדיולה וזלאטן איברהימוביץ' (רויטרס)

בחודשים הראשונים הוא פתח בסערה, כבש בחמישה משחקי ליגה רצופים, הישג שלא הושג קודם על ידי שחקן של בארסה. רגע השיא היה שער הניצחון בקלאסיקו הראשון שלו נגד ריאל מדריד (0:1 בקאמפ נואו), לאחר וולה מושלם מהרמה של דני אלבס. הוא סיים את העונה עם 21 שערים ו־13 בישולים, מספרים מרשימים לשחקן בעונת בכורה.

אולם היחסים עם פפ גווארדיולה הידרדרו במהירות. זלאטן הרגיש מוגבל במערכת שהתמקדה בליאו מסי, שקיבל את תפקיד ה"חלוץ המדומה". איברהימוביץ’ טען שגווארדיולה "קנה פרארי ונוהג בה כמו בפיאט". המתיחות גברה, חדר ההלבשה הפך למתוח, והשבדי, שתמיד היה בעל אופי חזק, התקשה להשתלב בסגנון הממושמע של המאמן.

לאחר עונה אחת בלבד (2009–2010) הושאל למילאן, שם חזר לעצמו ופרח מחדש. תקופתו בברצלונה הייתה קצרה ורצופה מתחים, אך היא הותירה זיכרון ברור לאיכותו העצומה, ולדמות הבלתי מתפשרת שלו. עם זאת, ברור כי הוא מעולם לא השתלב לחלוטין במועדון שבו הקולקטיב היה חשוב מהיחיד.