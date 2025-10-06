חגיגת גביע בגזרת התשיעיות של כפר יונה

ימי סופ"ש ותחילת השבוע הוקדשו למשחקים במסגרת גביע המדינה של שנתוני התשיעיות - טרום א' וילדים ג'. במחלקת הנוער של מכבי כפר יונה היו אלה ימים מיוחדים לשלוש מארבע הקבוצות של המועדון בשנתונים אלה, שעבדו קשה כדי להעפיל לשלב הבא, בעוד שנציגת המועדון בליגת צפון השרון של שנתון טרום א' העפילה לשלב הבא אוטומטית.

ביום שישי נערך משחק דרבי פנימי אטרקטיבי בין קבוצות ילדים ג'. על אף מזג האוויר השרבי, המשחק משך קהל רב ליציעים. הנציגה מליגת שרון 1 בהדרכתו של גיל כחלון ניצחה 3:4 במשחק מרתק את הנציגה מליגת צפון השרון והעפילה לשלב הבא. פתיחת המשחק האירה פנים לנציגת צפון השרון, שעלתה ליתרון 0:2 מהיר בזכות צמד שערים שכבש נהוראי אדרי.

שחקני נציגת שרון 1 הגבירו הילוך וחוללו מהפך מרשים. שערים שכבשו אלרואי תמם, איתן אבלביץ', נתאי סגל ורוי בבליאן, העלו את הקבוצה ליתרון 2:4. שער שכבש בן לביא בבעיטת פנדל בשלהי המשחק קבע את תוצאת הסיום - 3:4 לנציגת ליגת שרון 1, משחק שהתנהל באווירה ספורטיבית מהנה.

שחקני קבוצות ילדים ג (דניאלה תגר - מדיה מכבי כפר יונה)

מאמני הקבוצות ילדים ג' (דניאלה תגר - מדיה מכבי כפר יונה)

נציגת המועדון מליגת צפון השרון בשנתון טרום א' אירחה ביום ראשון לאור זרקורים את הפועל יקנעם מליגת שומרון. בשונה ממשחק הדרבי של קבוצות ילדים ג', במשחק זה הקצב היה סולידי יותר. לני מיכאל העלה את כפר יונה ליתרון במהלך השליש הראשון, אך הקבוצה האורחת כבשה שער שוויון. במהלך השליש השני שער שכבש נטע חורב החזיר את היתרון לחניכיו של דוד גבריאל, שבסיום חגגו ניצחון 1:2 והעפילו לשלב הבא.

טרום א' והמאמן דוד גבריאל (דניאלה תגר - מדיה מכבי כפר יונה)