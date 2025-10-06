יום שני, 06.10.2025 שעה 20:48
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה - ילדים טרום א'
לוח תוצאות

טרום א': קדימה לשלב הבא בבירת הנגב

שתי קבוצות טרום א' של מ.ס קדימה צורן העפילו לשלב הבא של משחקי הגביע, לאחר שניצחו את יריבותיהן הפועל ומכבי באר שבע בתוצאות 3:6 ו-1:2 בהתאמה

|
טרום א' מ.ס קדימה צורן (באדיבות המועדון)
טרום א' מ.ס קדימה צורן (באדיבות המועדון)

קבוצות טרום א' של מ.ס קדימה צורן סימנו וי על השלב המוקדם של משחקי גביע המדינה. הגרלת המשחקים זימנה לכל אחת מהקבוצות משחק חוץ רחוק במרחק תלת ספרתי של קילומטרים מהבית, מול קבוצות מהעיר באר שבע. כל אחת מהקבוצות עשתה את דרכה בנפרד לעיר הדרומית וחזרה לביתה בשרון עם ניצחון.

בהילוך שישי ובחום מדברי

ביום שישי נציגת המועדון בליגת שרון, המודרכת על ידי דני איקיס, התארחה אצל קבוצת "צו פיוס" של הפועל באר שבע מליגת דן, במשחק שהתנהל במזג אוויר שרבי במיוחד. שחקני קדימה גילו עדיפות ברוב דקות המשחק וזכו בניצחון 3:6. השליש הראשון, שהיה די שקול ברמתו, הסתיים ביתרון 0:1 לזכות האורחת משער שכבש אווס אגבריה. בשליש השני קדימה צורן הגבירה הילוך: אווס אגברייה השלים צמד, אלון שחורי ורועי אוזן כבשו גם הם ובסיום צעדה האורחת ביתרון 1:4. קדימה צורן המשיכה במגמה התקפית גם בשליש האחרון, שערים שכבשו רותם מונבלט ואווס אגברייה - שהשלים שלושער, כשבין לבין ספגה הקבוצה גם שני שערים, יצרו ניצחון 3:6. 

דני אייקיס, מאמן הקבוצה המנצחת: “למשחק נגד הפועל באר שבע הקבוצה הגיעה עם הרבה מוטיבציה ורצון לעלות שלב בגביע. הקבוצה גילתה יכולת טובה, השיגה את המטרה ובסיום חגגנו ניצחון. הייתה לנו דרך שמחה של כמעט שעתיים בדרך חזרה הביתה. הקבוצה עשתה הכנה מצוינת העונה, קיימנו שבעה משחקי אימון מול קבוצות מליגות שרון ומרכז. האימונים התחילו כבר בחודש יולי, במטרה אחת - להשתלב בהצלחה בליגת שרון החזקה. בשבת מצפה לנו משחק ליגה מאתגר מאוד מול מכבי חיפה ואני מקווה שנציג גם בו יכולת טובה”.

נציגת השרון והמאמן דני אייקיס (באדיבות המועדון)נציגת השרון והמאמן דני אייקיס (באדיבות המועדון)

1, 2 לשלב הבא

ביום ראשון נציגת המועדון מליגת צפון השרון התארחה אצל קבוצת המשנה של מכבי באר שבע מליגת שפלה. מיכאל גיל העלה בדקה ה-15 את קדימה צורן ליתרון 0:1, שהחזיק מעמד עד הדקה ה-54 בה האורחת כבשה שער שוויון בבעיטת פנדל. בדקה ה-60 הגבהת קרן הסתיימה בבעיטה מהרחבה של עומר אלסברג האורח, שכבש שער, שסלל את דרכה של קדימה צורן לניצחון 1:2. 

נציגת צפון השרון בסיום המשחק (באדיבות המועדון)נציגת צפון השרון בסיום המשחק (באדיבות המועדון)

קובי רואה, מאמן מ.ס קדימה צורן, אמר בסיום: “המשחק היה מרתק ומעניין עם הרבה מצבים ליד השערים. אני שמח שניצחנו והתחלנו את העונה ברגל ימין. המטרות שלנו - לקדם את הילדים, ללמד אותם לשחק נכון, ליהנות מהמשחק, ליצור קבוצה שלא נשברת ומתקדמת תוך כדי תנועה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */