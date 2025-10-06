ויאריאל תפגוש את ברצלונה למשחק בארה"ב

אחרי חודש של התייעצויות שכללו גם הקפאה זמנית, אופ”א הודיעה שהיא נותנת אישור לכך שהמשחק בין ויאריאל לברצלונה ישוחק מחוץ לספרד – בארצות הברית, ספציפית במיאמי, כשהתאריך שנקבע לכך הוא ה-20 בדצמבר, במה שהופך את ההתמודדות הזו לראשונה אי פעם שתשוחק מחוץ לגבולות המדינה הספרדית, במסגרת הליגה המקומית.

אך למרות אישור אופ”א, נותר אישור נוסף אותם הגורמים צריכים לקבל וזה מפיפ”א. עם זאת, קשה לראות איך אחרי שאופ”א תומכת בהצעת ההתאחדות הספרדית והלה ליגה, דווקא פיפ”א תהיה זו שתעצור את המהלך. כמו כן, עדיין לא התקבל אישור מהקונקאקאף, הקונפדרצייה היבשתית של צפון-מרכז אמריקה, שכן זה ישוחק בארצות הברית.

אופ”א אישרה את תכניתו של חאבייר טבאס, אך למרות זאת, הודיעה שהיא לא אוהבת את זה. “אופ”א חזרה היום על התנגדותה הברורה לכך שמשחקים מקומיים לא ישוחקו מחוץ למדינות השייכות לליגה”.

אלכסנדר צ'פרין (IMAGO)

“בחודש שעבר, קיימה אופ"א התייעצויות נוספות עם בעלי עניין כדי להעריך את ההשלכות המלאות של העניין, בעקבות בקשות שקיבלה מהתאחדויות הכדורגל הלאומיות של ספרד ואיטליה. התייעצות זו אישרה את חוסר התמיכה הנרחב שכבר הביעו אוהדים, ליגות אחרות, מועדונים, שחקנים ומוסדות אירופיים ברעיון העברת משחקי הליגה המקומית לחו"ל.

“עם זאת, בהתחשב בכך שמסגרת הרגולציה הרלוונטית של פיפ"א, הנמצאת כעת בבדיקה, אינה ברורה או מפורטת מספיק, הוועד הפועל של אופ"א החליט בחוסר רצון לאשר, באופן יוצא דופן, את שתי הבקשות שהוגשו לה. אופ"א תתרום באופן פעיל לעבודתה המתמשכת של פיפ"א כדי להבטיח שתקנות עתידיות ישמרו על שלמות התחרויות המקומיות ועל הקשר ההדוק בין מועדונים, אוהדיהם והקהילות המקומיות”, נכתב בהצהרתה.

גם יושב ראש אופ”א, אלכסנדר צ’פרין, התייחס להחלטה בחוסר הסכמה והודיע כי זה חד פעמי: “משחקי ליגה צריכים להיות משוחקים בבית. כל אחת אחרת תפגע באוהדים הנאמנים ובזכויותיהם, ויכול להכניס אלמנטים מכוערים למשחקים השונים. ההתייעצות שלנו אישרה את גודל החששות הללו. אני רוצה להודות ל-55 ההתאחדויות הלאומיות על מעורבותן הקונסטרוקטיבית והאחראית בנושא כה רגיש.

שחקני מילאן. הם ישחקו באוסטרליה (IMAGO)

“בעוד שזה מצער להשעות שני משחקים, ההחלטה הזו היא יוצאת דופן ולא אמור להישקל בעתיד. המחויבות שלנו ברורה: להגן על הזהות של ליגות לאומיות ולהבטיח את זה שהכדורגל יישאר מושרש בסביבתו המקומית”.

המשחק השני עליו דיבר צ’פרין הוא מהליגה האיטלקית, בו מילאן “תארח” את קומו באוסטרליה בפברואר 2026. הסיבה לכך טבועה בעובדה שאצטדיון הסן סירו אמור לארח בתקופה זו את טקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף לאותה שנה.