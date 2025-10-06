דידייה דשאן: הפציעה של אמבפה היא לא רצינית

למרות שהוחלף בדקות הסיום בניצחון 1:3 של ריאל מדריד על ויאריאל, זאת בטענה לחוסר נוחות באזור הקרסול, הכוכב הגדול של הבלאנקוס, קיליאן אמבפה, עתיד לקחת חלק במשחקי נבחרת צרפת בפגרה הקרובה, כשמאמנו דידייה דשאן סומך עליו לקראת אזרבייג’ן ואיסלנד.

גם בבירת ספרד רגועים בנוגע לחומרת הפציעה, כששני הצדדים מסכימים ש”אין שום דבר מיוחד” בכאבים שיש לו בקרסול. “הייתה לו פציעה קטנה שהיא לא רצינית, אחרת הוא לא היה כאן היום”, הצהיר דידייה דשאן במהלך מסיבת העיתונאים של הנבחרת הצרפתית.

“תמיד יש פציעות לפני שהסגל מוכרז, ויכול להיות שיהיו גם לאחר מכן. אין לי מידע נוסף לתת, כשיהיה עדכון אנחנו כמובן נעדכן”, כשהתכוון לכך שיבדוק את מצבו של הקפטן פנים אל פנים, על מנת להבין את רמת כשירותו.

קיליאן אמבפה חוגג. במדריד רגועים, אך מקווים שלא יכפה על עצמו לשחק (IMAGO)

אמבפה כבש בתשעה משחקים רצופים – שבעה בריאל מדריד, ושניים נוספים במדי הנבחרת הצרפתית, במה שכונה “ספטמבר המושלם” עבורו, מטרה אותה הוא מכוון להשיג גם בחודש אוקטובר, כשכבר מצא את הרשת בניצחון על ויאריאל.

מצד ריאל, היא רגועה בנוגע למצבו הפיזי, אבל מקווה שהוא לא יכפה על עצמו לשחק אם הוא לא כשיר, כשמשחקים מול חטאפה, יובנטוס וברצלונה מעבר לפינה, במפגשים שישפיעו ישירות על מצב הקבוצה בלה ליגה ובליגת האלופות.