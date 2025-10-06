יום רביעי, 08.10.2025 שעה 18:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

יובל שניידרמן על סף סיכום בהפועל גליל עליון

פרסום ראשון: הרכז בן ה-22 קרוב להצטרף לקבוצה של גוני יזרעאלי. סייע בעונה שעברה לעירוני קריית אתא להישאר בליגה וכעת לא נמצא בתכניות של בנטוב

|
יובל שניידרמן (רועי כפיר)
יובל שניידרמן (רועי כפיר)

פרסום ראשון. יובל שניידרמן קרוב מאוד להצטרף להפועל גליל עליון. הגארד הישראלי (22, 1.85), שחתום בעירוני קריית אתא, אך לא נמצא בתכניות לעונה הקרובה, יעבור לכפר בלום ויחזק את הסגל של גוני יזרעאלי ואבישי גורדון. 

שניידרמן שיחק בעבר בהפועל ירושלים, מכבי ראשל"צ, גלבוע/גליל ועירוני ר"ג. אשתקד העמיד ממוצעים של 21.5 דקות, 5.2 נקודות, 24% ל-3, 70% מהקו, 3.1 ריבאונדים, 2 סחיטת עבירות, 1.3 חטיפות, 3.2 אסיסטים, 6.1 מדד והיה גורם מרכזי בהצלחת המועדון הצפוני של אלדד בנטוב להישאר בליגת העל.

במשחק הראש-בראש נגד הירידה לליגת המשנה מול אליצור נתניה בסיום העונה, בלט עם 8 נקודות, 4 כדורים חוזרים ו-3 אסיסטים.

