יובל שניידרמן על סף סיכום בהפועל גליל עליון

פרסום ראשון. יובל שניידרמן קרוב מאוד להצטרף להפועל גליל עליון. הגארד הישראלי (22, 1.85), שחתום בעירוני קריית אתא, אך לא נמצא בתכניות לעונה הקרובה, יעבור לכפר בלום ויחזק את הסגל של גוני יזרעאלי ואבישי גורדון.

שניידרמן שיחק בעבר בהפועל ירושלים, מכבי ראשל"צ, גלבוע/גליל ועירוני ר"ג. אשתקד העמיד ממוצעים של 21.5 דקות, 5.2 נקודות, 24% ל-3, 70% מהקו, 3.1 ריבאונדים, 2 סחיטת עבירות, 1.3 חטיפות, 3.2 אסיסטים, 6.1 מדד והיה גורם מרכזי בהצלחת המועדון הצפוני של אלדד בנטוב להישאר בליגת העל.

במשחק הראש-בראש נגד הירידה לליגת המשנה מול אליצור נתניה בסיום העונה, בלט עם 8 נקודות, 4 כדורים חוזרים ו-3 אסיסטים.