מחר: אולפן מיוחד ומרגש ב-ONE לזכר הנרצחים

לקראת יום השנה השני לשבעה באוקטובר, ערוץ ONE מקיים אולפן מיוחד ומרגש לזכר הנרצחים והנופלים באירועי אותו יום שחור. באולפן יתארחו בני משפחת קוץ – משפחתם של שחקני מחלקת הנוער של הפועל תל אביב שנרצחו בביתם; וכן אביו של שחר צמח, חבר כיתת הכוננות מקיבוץ בארי ואוהד מכבי חיפה, שנפל בקרב ההרואי במרפאת השיניים כשהגן על תושבי הקיבוץ.

כמו כן, ישתתפו באולפן גם האחיות של נטע אפשטיין ז”ל – אוהד בית״ר ירושלים וליברפול, שקפץ על רימון בביתו בשכונת דור צעיר בכפר עזה ובכך הציל את חיי ארוסתו אירן. עמרי אלקבץ חברו הטוב של אריאל בן משה ז״ל הגיע גם הוא וסיפר על אריאל, חבר בסיירת מטכ״ל ואוהד שרוף של מכבי תל אביב שנהרג בקרב.

עמית צור אחיו של עדי צור ז״ל, חייל בגולני שנלחם בחירוף נפש במוצב שעל הגבול והציל חיילים ואזרחים רבים ונפל בקרב. עמית היה אוהד ביתר ואוהד ריאל מדריד וטיבו קורטואה הקדיש למשפחה סרטון. וטל רחמני חברו הטוב של אלון ורבר ז״ל שהיה אוהד שרוף של צ׳לסי.

האולפן המיוחד, שכולו מחווה של זיכרון, אהבה וכאב, ישודר מחר (שלישי) בשעה 9:00 בבוקר בערוץ ONE בהגשת אסי ממן ולי נוף.