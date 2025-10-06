יום שני, 06.10.2025 שעה 17:27
כדורגל ישראלי

מחר: אולפן מיוחד ומרגש ב-ONE לזכר הנרצחים

לקראת יום השנה השני ל-7.10, יתארחו באולפן שכולו מחווה של זיכרון וכאב מחר ב-09:00 בערוץ ONE קרובי משפחה של מספר אוהדים שנפלו באותו יום שחור

|
הכיסאות לזכר אוהדי מכבי תל אביב שנפלו במלחמה (רדאד ג'בארה)
הכיסאות לזכר אוהדי מכבי תל אביב שנפלו במלחמה (רדאד ג'בארה)

לקראת יום השנה השני לשבעה באוקטובר, ערוץ ONE מקיים אולפן מיוחד ומרגש לזכר הנרצחים והנופלים באירועי אותו יום שחור. באולפן יתארחו בני משפחת קוץ – משפחתם של שחקני מחלקת הנוער של הפועל תל אביב שנרצחו בביתם; וכן אביו של שחר צמח, חבר כיתת הכוננות מקיבוץ בארי ואוהד מכבי חיפה, שנפל בקרב ההרואי במרפאת השיניים כשהגן על תושבי הקיבוץ.

כמו כן, ישתתפו באולפן גם האחיות של נטע אפשטיין ז”ל – אוהד בית״ר ירושלים וליברפול, שקפץ על רימון בביתו בשכונת דור צעיר בכפר עזה ובכך הציל את חיי ארוסתו אירן. עמרי אלקבץ חברו הטוב של אריאל בן משה ז״ל הגיע גם הוא וסיפר על אריאל, חבר בסיירת מטכ״ל ואוהד שרוף של מכבי תל אביב שנהרג בקרב. 

עמית צור אחיו של עדי צור ז״ל, חייל בגולני שנלחם בחירוף נפש במוצב שעל הגבול והציל חיילים ואזרחים רבים ונפל בקרב. עמית היה אוהד ביתר ואוהד ריאל מדריד וטיבו קורטואה הקדיש למשפחה סרטון. וטל רחמני חברו הטוב של אלון ורבר ז״ל שהיה אוהד שרוף של צ׳לסי. 

האולפן המיוחד, שכולו מחווה של זיכרון, אהבה וכאב, ישודר מחר (שלישי) בשעה 9:00 בבוקר בערוץ ONE בהגשת אסי ממן ולי נוף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */