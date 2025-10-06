קאפלו: בואו נשאיר את הפוליטיקה מחוץ לכדורגל

נבחרת איטליה תארח את נבחרת ישראל בעוד שמונה ימים, זאת במסגרת מוקדמות המונדיאל, אלא שמאז אותו 4:5 מטורף לאיטליה, עברו מים רבים בנהר, כששוב צצו קריאות להשעות את הנבחרת הלאומית באופ”א ובפיפ”א, זאת לאור המצב הביטחוני בין ישראל לעזה. ב-ONE כאמור נחשף שישראל לא הייתה באמת בסכנת הדחה.

המאמן האיטלקי האגדי, פאביו קאפלו, עלה להתראיין בתחנת הרדיו אנצ’יו המקומית, דיבר על המתיחות לקראת המפגש, וסיפק תשובה שקוראת לשלום: “אנחנו חייבים לשחק, בואו נשאיר את הפוליטיקה מחוץ לתחום. הספורט אמור לאחד, לא לפלג”.

המאמן המעוטר בן ה-79 התייחס גם למצב ה’אזורי’ ומאמנה החדש, ג’נארו גאטוסו: “ראינו במשחקים האחרונים נבחרת איטליה ראויה. הם היו מחוייבים לכל כדור והראו לב ונשמה. זה כבר צעד קדימה. יש עדיין חוסר באיכות ובמהירות במשחק. נצטרך לראות כמה הנבחרת השתפרה במשחקים הקרובים.

ג'נארו גאטוסו (IMAGO)

“גאטוסו לקח תפוח אדמה לוהט ועשה זאת עם המון אומץ, לא כמו אחרים שעזבו בחצי הדרך”, כשהכוונה בסיום היא ככל הנראה לרוברטו מנצ’יני, שהעדיף לעזוב את הנבחרת ולעבור לכסף הגדול של ערב הסעודית, כשגם אותה כבר הספיק לעזוב מאז.