בית"ר חיפה הקדישה ניצחון לשמעון נגולה ז"ל

קבוצת ילדים ג' של בית"ר חיפה, שתחל בקרוב את דרכה בליגת חוף, פתחה את העונה בצורה מצוינת עם ניצחון 2:5 במשחק החוץ מול הפועל ראשל"צ מערב, שתחל בקרוב את דרכה בליגת דן, כל זאת במשחק שנערך במסגרת המחזור הראשון של משחקי גביע המדינה.

המשחק התחיל בלחץ על השערים משני הכיוונים. שער שכבש דניאל קרפן במהלך השליש הראשון העניק לאורחים מהכרמל יתרון 0:1.

לאחר מכן בשליש השני בית"ר חיפה סבלה מחוסר ריכוז בהגנה. הפועל ראשל"צ הצליחו להפוך את התוצאה בדקות הראשונות של השליש השני, אך בית"ר חיפה לקראת סיום השליש הצליחה להשוות ל-2:2 מרגלו של מואמן אבו מלחם.

ילדים ג' בית"ר חיפה (באדיבות המועדון)

לשליש השלישי בית"ר חיפה עלתה חדה יותר וכבשה שער מהיר בבעיטה חופשית נהדרת מרגלו של רותם אסייג, שחולל מהפך והעלה את החיפאים ליתרון 2:3. כמה דקות לאחר מכן, רותם אסייג כבש שער בבעיטת פנדל, השלים צמד אישי והעלה את האורחים ליתרון 2:4. הפועל ראשל"צ ניסתה לצמק את התוצאה, אבל משחק גדול של השוער רותם דבורקין מנע ממנה לכבוש. בית"ר חיפה הצליחה בדקות האחרונות לסיים את המלאכה עם שער שכבש עמית לידרמן, קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:5.

רותם יעיש, מאמן בית"ר חיפה, הקדיש את המשחק לזכרו של כדורגלן ומאמן העבר החיפאי, שמעון נגולה, ששיחק בשנות השבעים כקשר בקבוצת הבוגרים של מכבי חיפה, במקביל שימש כסולן בלהקה מקומית בטירת כרמל, עיר מגוריו. נגולה אימן שנים רבות במחלקות הנוער החיפאיות, במהלך העשור הקודם אימן תקופה ממושכת במחלקת הנוער של בית"ר חיפה. לפני שש שנים הלך לעולמו בנסיבות מצעירות, בתקופה בה התמודד עם מחלה קשה. רותם בן יעיש על המנוח: "המשחק הוקדש למודל שבזכותו אני מאמן ששמו שמעון נגולה ז''ל. הייתי שחקן שלו והוא היה מאמן במועדון, שנתן את כולו בהדרכה והיווה מודל לדור של ילדים, שחונכו ושיחקו תחתיו. סגירת מעגל בשבילי להמשיך את המורשת שלו במועדון הגדול הזה".

רותם יעיש סיכם את המשחק בסיפוק והוא מביט להמשך העונה באופטימיות: "הגענו למשחק חוץ קשה מול יריבה טובה, שעשתה לנו חיים לא קלים - אבל האמנו שאם נישאר מרוכזים ונאמין ביכולות שלנו, השערים יגיעו ונשיג את התוצאה הרצויה. אנחנו מצפים להמשיך לעבוד קשה ולשפר את היסודות והבנת המשחק של השחקנים על מנת שיוכלו להתפתח כשחקנים ולהתברג בליגות החזקות בעתיד".