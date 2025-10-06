האסטרטגיה של בארסה כדי להשאיר את רשפורד

בברצלונה מאמינים שניתן להוזיל את סעיף הרכישה של מרקוס רשפורד, שהפך לחיזוק משמעותי עבור המועדון. למרות שלא היה ספק באיכויותיו, מצבה הכלכלי של בארסה אילץ אותה לצרף את החלוץ האנגלי בהשאלה עם אופציית רכישה לא מחייבת. רשפורד אף הסכים לקצץ 25 אחוז משכרו, והן הוא והן המועדון מרוצים מאוד מהשתלבותו בקבוצה. התוכנית בברצלונה ברורה: להשאירו גם בעונה הבאה, אך במחיר נמוך יותר או באמצעות השאלה נוספת, מה שנראה אפשרי מאוד מבחינתם.

לברצלונה ולרשפורד אין כל לחץ להכריע את עתידו. שני הצדדים מבינים שהתפתחותו המקצועית תקבע את הקצב, אך הם פועלים מתוך הנחה אחת, רשפורד מרוצה, מרגיש שהתחדש ומעוניין להמשיך ללבוש את המדים הכחולים-אדומים. הוא אינו רוצה לחזור למנצ'סטר יונייטד, גם אם מאמן הקבוצה, רובן אמרים, צפוי לעזוב בקרוב.

העובדה שרשפורד נמצא בשליטה מקצועית מלאה של בארסה מעניקה לה יתרון במשא ומתן מול יונייטד, שמצידה מעוניינת לסיים את הסאגה עם השחקן בשל המחלוקות הרבות ביניהם. למרות שלרשפורד חוזה עד 2028, השליטה האמיתית נמצאת בידיו, ואם יפעיל את הלחץ כמו שעשה בקיץ האחרון, עתידו בקאמפ נואו יובטח.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

לבארסה קיימת אופציית רכישה של מעט יותר מ־30 מיליון אירו, מחיר שנחשב הוגן לאור איכויותיו, אך במועדון משוכנעים שמדובר בסכום פתוח למשא ומתן. מעבר לכך, שני הצדדים אינם פוסלים השאלה נוספת, כל עוד רשפורד יאשר זאת. בבארסה בטוחים שלא תהיה בעיה להגיע להסכמה, ורשפורד מצדו מודע לכך שיידרש להמשיך להתגמש כלכלית כדי להישאר בספרד.

בינתיים, המועדון הקטלוני לא יפנה רשמית למנצ'סטר יונייטד לפני סיום העונה, אך יפעל ישירות מול השחקן עצמו. כבר כעת הובהר לו כי אם ימשיך להציג את אותה רמה, ברצלונה תעשה הכול כדי להשאירו, כל עוד התנאים הכספיים יאפשרו זאת. המטרה היא לפעול מול רשפורד בלבד, כדי להבטיח את הישארותו במחיר המשתלם ביותר.

רשפורד, שמאז ומתמיד רצה לשחק בספרד ורואה את תקופתו בפרמייר ליג כפרק סגור, ממשיך להציג יכולת גבוהה שעשויה למשוך גם הצעות ממועדונים אחרים באירופה. עם זאת, העדפתו הראשונה היא ברצלונה, קבוצה אליה הוא חש מחויבות עמוקה ומודה לה על ההזדמנות שקיבל. תחת האנזי פליק הוא מרגיש נוח, והצליח לבסס את מקומו בהרכב בזכות יכולתו, לצד פציעות של שחקנים אחרים. כעת, המטרה של בארסה היא להפוך את העסקה הזו לקבועה ומשתלמת במיוחד, גם מקצועית וגם כלכלית, שכן מדובר באחד השחקנים בעלי הערך השיווקי הגבוה ביותר לעתיד.