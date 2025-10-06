יום שני, 06.10.2025 שעה 17:34
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

האסטרטגיה של בארסה כדי להשאיר את רשפורד

הקטלונים מאמינים שיוכלו להוריד את אופציית הרכישה מיונייטד לפחות מ-30 מיליון אירו, ובכל מקרה לא יפנו לאדומים עד סוף העונה כדי להפעיל עליה לחץ

|
מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

בברצלונה מאמינים שניתן להוזיל את סעיף הרכישה של מרקוס רשפורד, שהפך לחיזוק משמעותי עבור המועדון. למרות שלא היה ספק באיכויותיו, מצבה הכלכלי של בארסה אילץ אותה לצרף את החלוץ האנגלי בהשאלה עם אופציית רכישה לא מחייבת. רשפורד אף הסכים לקצץ 25 אחוז משכרו, והן הוא והן המועדון מרוצים מאוד מהשתלבותו בקבוצה. התוכנית בברצלונה ברורה: להשאירו גם בעונה הבאה, אך במחיר נמוך יותר או באמצעות השאלה נוספת, מה שנראה אפשרי מאוד מבחינתם.

לברצלונה ולרשפורד אין כל לחץ להכריע את עתידו. שני הצדדים מבינים שהתפתחותו המקצועית תקבע את הקצב, אך הם פועלים מתוך הנחה אחת, רשפורד מרוצה, מרגיש שהתחדש ומעוניין להמשיך ללבוש את המדים הכחולים-אדומים. הוא אינו רוצה לחזור למנצ'סטר יונייטד, גם אם מאמן הקבוצה, רובן אמרים, צפוי לעזוב בקרוב.

העובדה שרשפורד נמצא בשליטה מקצועית מלאה של בארסה מעניקה לה יתרון במשא ומתן מול יונייטד, שמצידה מעוניינת לסיים את הסאגה עם השחקן בשל המחלוקות הרבות ביניהם. למרות שלרשפורד חוזה עד 2028, השליטה האמיתית נמצאת בידיו, ואם יפעיל את הלחץ כמו שעשה בקיץ האחרון, עתידו בקאמפ נואו יובטח.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

לבארסה קיימת אופציית רכישה של מעט יותר מ־30 מיליון אירו, מחיר שנחשב הוגן לאור איכויותיו, אך במועדון משוכנעים שמדובר בסכום פתוח למשא ומתן. מעבר לכך, שני הצדדים אינם פוסלים השאלה נוספת, כל עוד רשפורד יאשר זאת. בבארסה בטוחים שלא תהיה בעיה להגיע להסכמה, ורשפורד מצדו מודע לכך שיידרש להמשיך להתגמש כלכלית כדי להישאר בספרד.

בינתיים, המועדון הקטלוני לא יפנה רשמית למנצ'סטר יונייטד לפני סיום העונה, אך יפעל ישירות מול השחקן עצמו. כבר כעת הובהר לו כי אם ימשיך להציג את אותה רמה, ברצלונה תעשה הכול כדי להשאירו, כל עוד התנאים הכספיים יאפשרו זאת. המטרה היא לפעול מול רשפורד בלבד, כדי להבטיח את הישארותו במחיר המשתלם ביותר.

רשפורד, שמאז ומתמיד רצה לשחק בספרד ורואה את תקופתו בפרמייר ליג כפרק סגור, ממשיך להציג יכולת גבוהה שעשויה למשוך גם הצעות ממועדונים אחרים באירופה. עם זאת, העדפתו הראשונה היא ברצלונה, קבוצה אליה הוא חש מחויבות עמוקה ומודה לה על ההזדמנות שקיבל. תחת האנזי פליק הוא מרגיש נוח, והצליח לבסס את מקומו בהרכב בזכות יכולתו, לצד פציעות של שחקנים אחרים. כעת, המטרה של בארסה היא להפוך את העסקה הזו לקבועה ומשתלמת במיוחד, גם מקצועית וגם כלכלית, שכן מדובר באחד השחקנים בעלי הערך השיווקי הגבוה ביותר לעתיד.

