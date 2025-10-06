יום שני, 06.10.2025 שעה 15:03
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"לא עוזר לנו שמודים כל שבוע בטעויות בדיעבד"

הפועל ת"א זועמת אחרי שבאיגוד השופטים הודו שקאנגווה היה צריך לקבל אדום: "הוועדה הוכיחה מה שכולם ראו, עבירה שיכולה הייתה לגמור קריירה לשחקן"

|
שחקני הפועל תל אביב זועמים על דוד פוקסמן (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל תל אביב זועמים על דוד פוקסמן (מרטין גוטדאמק)

הפועל תל אביב הוציאה לא מעט מחמאות נגד הפועל באר שבע, אך לבסוף ירדה מאוכזבת עם הפסד ראשון העונה ו-1:0 לשער של דן ביטון. אירוע מעורר מחלוקת קרה כשקינגס קאנגווה ספק היה צריך לראות אדום, או אם שואלים את איגוד השופטים, כן היה צריך לראות אדום.

“בדקה 32 הונף כרטיס צהוב לשחקן הפועל ב"ש. העבירה בוצעה בעוצמה גבוהה, תוך שימוש בפקקים חשופים ובאופן שמסכן באופן ממשי את שלום היריב ולכן נדרש היה להניף כרטיס אדום כולל התערבות של שופט המסך, בגין עבירת משחק חמורה”, מסרו מהאיגוד כחלק מהסיכום השבועי שלהם לאירועים מעוררי מחלוקת.

בצד האדום של תל אביב זה לא עבר חלק, וגורמים בהפועל ת"א אמרו: "הוועדה רק הוכיחה את מה שכולם ראו במגרש. זו עבירה קשה שהייתה יכולה לגמור לשחקן את הקריירה, אבל כולם בחרו להתעלם, תפקידם של השופטים הוא לשמור על בריאות השחקנים”.

קינגס קאנגווה מסמן שקט (רדאד גקינגס קאנגווה מסמן שקט (רדאד ג'בארה)

עוד הוסיפו: “אנחנו מקווים שהשופטים יקבלו החלטות מקצועיות לפי מה שהם רואים ולא יפחדו ממה שיגידו אחרי. מצופה משופטי המסך לקרוא לשופט ולעזור לו, לשם כך המציא ואת ה-VAR. במה זה עוזר לנו שהם מודים בטעויות כל שבוע בדיעבד?”.

