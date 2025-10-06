"תנו לג'ון הייטינחה חבל הצלה, אולי עם ואן חאל"

בזמן שאייאקס ממשיכה לחפש יציבות תחת המאמן ג’ון הייטינחה בן ה־41, אחד השמות הגדולים בכדורגל ההולנדי, דיק אדווקאט (78), סבור שיש דרך לעזור לו למצוא את הדרך, בעזרת מנטור מנוסה. בראיון ל’טלחרף’ אמר המאמן הוותיק: "גם ג’ובאני ואן ברונקהורסט ופיליפ קוקו התקשו בתחילת הדרך, אבל עם ליווי נכון הם הפכו למאוד מצליחים בפיינורד ובפ.ס.וו. למה שג’ון לא יוכל לעשות את אותו הדבר באייאקס, אם יקבל תמיכה?"

אדווקאט, שבעבר שימש כמנטור לוואן ברונקהורסט בפיינורד ב־2016 ולחוס הידינק שתמך בקוקו בפ.ס.וו שנתיים קודם לכן, מאמין שאייאקס צריכה לשקול מודל דומה. "זה לא חייב להיות משהו קבוע, מספיק שמישהו כמו לואיס ואן חאל, פרנק רייקארד או הנק טן קאטה יבואו יום לפני ואחרי משחק, יצפו באימון וישוחחו איתו על כדורגל. זה נותן פרספקטיבה אחרת וגם מפיג קצת מהלחץ עליו".

המאמן האגדי הסביר מניסיונו איך ליווי כזה יכול לשנות עונה שלמה: "בפיינורד, כשהייתי לצדו של ואן ברונקהורסט, בהתחלה טעיתי כשהופעתי על כר הדשא מול המצלמות, זה יצר רושם שזה עליי, לא עליו. אז נסוגתי אחורה ונתתי לו להתמודד בעצמו, רק עם עצות מאחורי הקלעים. יחד החלטנו להעביר את דירק קויט לעמדה אחרת, ומאותו רגע ג’יו לא הפסיד משחק אחד באותה עונה".

ג'ון הייטינחה (IMAGO)

לדברי אדווקאט, לא רק שמנטור יכול להכניס סדר מקצועי, אלא גם לשמש כ"שסתום לחץ": "כשיש מאמן ותיק לידך, זה משדר לסביבה שהמועדון עושה הכל כדי להפוך את המצב. זה גם נותן למאמן הצעיר מרחב נשימה".

המאמן לשעבר של נבחרת הולנד, רוסיה, טורקיה ובלגיה הוסיף כי הביקורת כלפי הייטינחה מוגזמת: "אני רואה שהקבוצה עדיין לא משחקת טוב, אבל תסתכלו על הסגל שלו. הוא גם לא הפסיד עדיין בליגה ההולנדית. אי אפשר לצפות שהוא ינצח את אינטר בליגת האלופות, קבוצה שהגיעה לשני גמרים בשלוש השנים האחרונות. צריך קצת ריאליות".

דיק אדווקאט (IMAGO)

אדווקאט הזכיר דוגמאות נוספות מהכדורגל ההולנדי: "כמעט כל מאמן צעיר עובר תקופה קשה. תראו את פרנצ’סקו פאריולי בעונה שעברה באייאקס, בהתחלה המשחק היה נורא והתוצאות לא הגיעו, אבל בסוף הוא עזב כגיבור. גם אריק טן האח התחיל בקשיים והפך למאמן מצליח. אני מקווה שג’ון יקבל את הזמן הזה. הוא בחור טוב, ואולי גם מאמן מצוין בדרך להיות כזה".