ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

עם שחקני עבר: נערך טורניר לזכר משה מאירי ז"ל

בניון, אפק, בלילי, ורמוט ובן דיין היו רק חלק מהשחקנים שהגיעו לכבד את זכרו של שחקן ומאמן העבר, יקיר העיר פ"ת. זוארץ: "היה איש ומחנך גדול"

|
יוסי בניון (חגי מיכאלי)
יוסי בניון (חגי מיכאלי)

אל המגרש הצפוני באצטדיון המושבה התכנסו הבוקר (שני) אוהדים רבים, משפחות ושחקני עבר לטורניר האוהדים המסורתי של מכבי אבשלום פתח תקווה. זאת השנה השמינית בה הטורניר נערך, כאשר השנה הטורניר הוקדש לזכרו של משה מאירי.

מאירי, שחקן ומאמן עבר, יקיר העיר פתח תקווה ואגודת מכבי, נפטר בדצמבר 2024, בגיל 80. “מוישיק” אימן לאורך הקריירה בלמעלה מ-9 קבוצות שונות, בין היתר את מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, הפועל רמת גן ונבחרת הנוער של ישראל.

הטורניר נערך בשיטת שלב בתים, חצי גמר וגמר ובו השתתפו 4 קבוצות אוהדים של מכבי פתח תקווה ובניהן, תותחני פתח תקווה, שטמפר פתח תקווה, גיסין פתח תקווה, משה אבירם פתח תקווה. לצד 5 קבוצות נוספות נבחרת וותיקי ישראל אותה מאמן זאביק זלצר, נבחרת האמנים למען הקהילה, נבחרת הוותיקים של מכבי פתח תקווה, קבוצת וותיקי מחנה יהודה וקבוצת ספורט 1.

משה מאירי ז"ל (שחר גרוס)
דדי בן דיין (חגי מיכאלי)
יוסי בניון (חגי מיכאלי)
דוד רביבו (חגי מיכאלי)

באירוע החגיגי נכחו גם יו"ר התאחדות לכדורגל שינו זוארץ, בנו של משה מאירי וסגן יו"ר ההתאחדות מורן מאירי, משפחתו של משה מאירי. כמו כן גם שחקני עבר – יוסי בניון עמרי אפק, פיני בלילי, יעקב הלל, סתיו אלימלך, אביחי ידין, דדי בן דיין, שולי גילארדי, דוד רביבו, גילי ורמוט, עומר גולן, לצד אלישע לוי, אבי נמני, פעיל ההסברה יוסף חדאד, שחקני העבר ואנשים רבים נוספים. 

עומר גולן (חגי מיכאלי)
נבחרת האמנים למען הקהילה (חגי מיכאלי)

לצד טורניר הכדורגל החגיגי, נערך גם טקס חלוקת מגני זיכרון מרגש, למשפחות אוהדים שהלכו לעולמם, ביניהם אוהדי ואוהדות הקבוצה שהלכו לעולמם בטרם עת בשנה החולפת, כמו כן גם שחקני מחלקת הנוער שנפלו בקרבות במשך השנים. בנוסף הוענק ליוסף חדאד אות גיבור העורף.

אלישע לוי (חגי מיכאלי)
יוסף חדאד (חגי מיכאלי)
טורניר לזכר משה מאירי ז"ל (חגי מיכאלי)

בטקס לזכרו של משה מאירי בהנחייתו של רז ליסיצקי, אמר יו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ: "אני גאה להיות פה כאחד שגדל במכבי פתח תקווה הן כנער והן כיו"ר, כשחקן לצערי לא הצלחתי לא משנה כמה ביקשתי ממשה לשחק, הוא לא נתן לי. אני אמליץ פה לאוהדים ולאנשי מכבי פתח תקווה שהאירוע יהיה קבוע לזכרו של משה מאירי. אין ראוי ממנו, הן כמחנך והן כמאמן. הוא היה אינציקלופדיה לכדורגל, היה לי איתו שיח אדיר, איך הדברים היו צריכים להראות, איפה צריך לשפר, לאן הכדורגל הישראלי צריך ללכת. הוא תמיד נתן את העצות הנכונות. היה איש גדול, מחנך גדול, יהי זכרו ברוך. אני רוצה מפה להתפלל לשובם של החטופים עוד בחג הזה. שיהיה לכולם חג שמח והרבה בשורות טובות".

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)
טורניר לזכר משה מאירי ז"ל (חגי מיכאלי)

בגמר המכריע ניצחו ותיקי נבחרת ישראל את נבחרת ספורט 1, במשחק מותח מלא בהזדמנויות. לאחר גישושים רבים, עומרי אפק מצא במסירה יפה את עומר גולן, שבבעיטה מדויקת לפינה לא השאיר לשוער שום סיכוי והעלה את נבחרת ישראל ל-0:1. במהלך האחרון של המשחק, עומר גולן מסר למרכז, שם סתיו אלימלך עבר את השוער, גלגל את הכדור אל הרשת וקבע 0:2.

נבחרת ותיקי ישראל (חגי מיכאלי)
פרדי דוד (חגי מיכאלי)
טורניר לזכר משה מאירי ז"ל (חגי מיכאלי)

במשפחת מאירי אמרו: "אנחנו רוצים להודות למארגנים ולאורחים, אין לנו ספק שאבא תרם לכל אחד מהנוכחים. אותנו זה מאוד מרגש, כל הנצחה כזאת גורמת לכל אחד מאיתנו להבין כמה הוא היה משמעותי. אנחנו כל הזמן נתקלים בכמה הוא השפיע על אנשים אחרים, ואנחנו מקווים שזה מסורת שתימשך גם בשנים הבאות".

דורון רבינזון וניסים ברדה (חגי מיכאלי)
שינו זוארץ ומורן מאירי (חגי מיכאלי)
אבי נמני (חגי מיכאלי)
דוד רביבו (חגי מיכאלי)
איתמר מאירי ואלעד מאירי לצד יוסי בניון (חגי מיכאלי)
טורניר לזכר משה מאירי ז"ל (חגי מיכאלי)
