הנבואה המדהימה של שצ'סני לגבי ז'ואן גארסיה

וויצ’ך שצ'סני, השוער הפולני של ברצלונה, הפך בשבועות האחרונים לאחת הדמויות המסקרנות ביותר במועדון. בראיון מקיף ל־Sport.pl הוא חושף את היחסים המיוחדים עם ז’ואן גארסיה, את הקשיים בהסתגלות לסגנון המשחק של הקבוצה, וגם את הרגע שבו הנשיא ז’ואן לאפורטה העניק לו סיגר יוקרתי לחגיגת הזכייה באליפות.

שצ'סני, שהוקפץ להרכב בעקבות הפציעות של גארסיה וטר שטגן, מספר בהתלהבות על השוער הצעיר מקטלוניה: “ראיתי אותו כבר בעונה שעברה באספניול והוא הרשים אותי מאוד. אחרי שלושה ימי אימון איתו בברצלונה הבנתי שאני יכול לתרום את החלק הקטן שלי בהתפתחות של מי שאולי יהיה בעתיד השוער הטוב בעולם. אני לא אומר שזה המצב עכשיו, אבל יש בו פוטנציאל אדיר”. לדבריו, המטרה העיקרית שלו בעונה הנוכחית היא לעזור לגארסיה לצמוח: “אם אני יכול לעזור לו אפילו באחוז אחד, זה יהיה סיפוק אדיר בשבילי. הוא כישרון יוצא דופן ואני שמח להיות חלק מהדרך שלו”.

הקשר בין השניים הפך לחברי במיוחד מאז היכרותם. שצ'סני מודה שהקיץ היה קשה עבור גארסיה בעקבות פרשת טר שטגן, אך מבטיח לתמוך בו בכל דרך: “אני יודע מה הוא עבר, ואני כאן בשבילו. גם אם המשמעות היא שאשמש כשוער משנה, זה בסדר מבחינתי. המטרה שלי היא לעזור לו להתאקלם ולהיות מוכן למאבקים הגדולים בליגה ובליגת האלופות”. גארסיה, שעבר ניתוח במיניסקוס, מקווה לחזור לשחק לקראת הקלאסיקו מול ריאל מדריד, בעוד שצ'סני נושא בינתיים בנטל השער, כולל שני הפסדים רצופים, האחרון מהם כואב במיוחד בסביליה.

בהמשך הראיון, השוער הפולני נפתח גם לגבי תקופתו בברצלונה בכלל: “ידעתי שאני לא בדיוק השוער שמתאים לסגנון של בארסה. הייתי חייב להשתנות, וזה לא היה קל. הייתי צריך לרוץ פעמים רבות אל מחוץ לרחבה, לקחת סיכונים, לטעות, רק כך הבנתי את הגבולות שלי. זה לא היה נוח לי, אבל ראיתי שהתוכנית הזו משתלמת. הקבוצה שיחקה מצוין, והבנתי שעליי להתאים את עצמי לסגנון ולא ההיפך”.

שצ'סני מוסיף בחיוך: “בסוף הכל עבד. אולי לא אגיע לרמה של שלמות, אני כבר לא ילד, אבל עשיתי את המקסימום כדי לעזור לקבוצה. זכינו בשלושה תארים, ואני מבין את העוצמה של הסיפור הזה, זה בא בזכות עבודה קשה, לא מזל. אני גאה שהייתי חלק מזה”.

וויצ'ך שצ'סני (IMAGO)

על רגע האליפות הוא מספר באנקדוטה שהפכה כבר לסמל: “הסיגר ההוא בחדר ההלבשה הוא סיכום מושלם של כל הקריירה שלי. העשן ליווה אותי כשעזבתי את ארסנל, ליווה אותי בכל השנים, ובסוף לאפורטה נתן לי סיגר באמת מעולה. הדלקתי אותו בחדר ההלבשה וראיתי את כל החברים חוגגים, זו הייתה תחושת סיפוק אדירה”.

לסיום, שצ'סני התייחס לשאיפות לעתיד: “ברור שאני רוצה לזכות בליגת האלופות, זה טבעי כשאתה בברצלונה, אבל גם אם זה לא יקרה, לא ייחסר לי כלום בקריירה. אני מרגיש שלם כאדם וככדורגלן. עכשיו אני רוצה להחזיר לאחרים את מה שנתנו לי, תמיכה, שקט נפשי וניסיון”.