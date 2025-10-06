גריליש פורח מחדש וגורם לגווארדיולה להתחרט

החגיגה שלו אמרה הכל. היה נראה שחייו תלויים בזה. אבל המעמד הצדיק זאת, זה היה השער הראשון של ג'ק גריליש במדי אברטון. ועוד איזה שער. הוא השלים מהפך דרמטי בדקות הסיום וסיים את הרצף המדהים של קריסטל פאלאס, שהייתה הקבוצה היחידה בפרמייר ליג שלא הפסידה מתחילת העונה, ובסך הכל 19 משחקים רצופים.

גריליש, כזכור, היה הכוכב הגדול של אסטון וילה והפך בקיץ 2021 להימור הגדול של מנצ'סטר סיטי, ששילמה עליו 117.5 מיליון ליש"ט, הסכום הגבוה בתולדות המועדון. מחיר שככל הנראה היה כבד מדי על כתפיו. היכולת דעכה, ובהתאם גם מעמדו בקבוצה. הוא כבר לא היה חלק מהתוכניות של פפ גוארדיולה, והוחלט להשאילו לאברטון כדי לנסות ולהחיות מחדש את הקריירה.

נקודת המפנה

ובכן, נראה שמרסיסייד היא אכן נקודת המפנה שלה ציפה האנגלי: ארבעה בישולים, בניצחונות על ברייטון וולבס, ושער אחד בשבעה משחקים. שער שאולי לא ייזכר כמרשים ביותר בקריירה שלו, אך ללא ספק כאחד המיוחדים שבהם. הוא היה בדיוק במקום הנכון ובזמן הנכון, והעניק לאברטון שלוש נקודות יקרות שהעלו אותה למקום השמיני עם 11 נקודות, קרובה לאירופה ורחוקה מאזור הסכנה.

ג'ק גריליש בטירוף (רויטרס)

"אני רציתי ללכת למקום שבו אוכל לשחק שוב", סיפר גריליש לאחר המעבר. "בסיָּטי, לפעמים לא עזרתי לעצמי, אני מודה בזה בגלוי, אבל אני לא חושב שזה היה רק בגלל זה". הוא התייחס גם לתדמית שלו, שנפגעה מעט בעקבות אירועים מחוץ למגרש: "אנשים אומרים, 'הוא אוהב לצאת, הוא אוהב לחגוג', וזה נכון, אני אוהב את זה. אני רוצה לחיות את החיים שלי וליהנות, אבל ברור שיש זמן ומקום לכל דבר".

גריליש הוסיף שהוא "במיטבו כשהוא מרגיש אהוב". לדבריו: "אני די פגיע מחוץ למגרש, ורציתי להגיע למקום שבו ארגיש אהבה שוב, שאתעורר עם חיוך וארצה לשחק שוב". ללא ספק, נראה שהוא מצא את המקום הזה במרסיסייד.

לאחר שנבחר לשחקן המצטיין של המשחק, גריליש מיהר להחמיא לחברו לקבוצה ואמר שהפרס "היה צריך ללכת לאדם וורטון, כי בעיניי הוא היה השחקן הכי טוב על המגרש". פתיחת העונה המרשימה שלו במדי אברטון עדיין לא הספיקה לזימון מחודש לנבחרת אנגליה, אך הוא קיבל בהבנה את החלטת המאמן תומאס טוכל: "אני דיברתי עם המאמן ואני מבין שיש המון תחרות, במיוחד בעמדה בצד שמאל כרגע. רשפורד בכושר נהדר, איזי, אנתוני גורדון, כולם עושים עבודה מצוינת", סיכם.