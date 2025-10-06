יום שני, 06.10.2025 שעה 15:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

סאנה גומס ייעדר בין שבועיים לשלושה שבועות

בשורות רעות להפועל חיפה: בבדיקת אולטרסאונד שעבר המגן, שנפצע ב-0:0 בשבת מול עירוני ק"ש, התגלה קרע קטן בשריר התאומים. אראל ביקר את השחקנים


סאנה גומס מול סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
סאנה גומס מול סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

אחרי שנפצע במהלך ה-0:0 מול עירוני קריית שמונה בשבת האחרונה, שחקן הפועל חיפה, סאנה גומס, עבר בדיקת אולטרסאונד בעקבותיה הגיעו בשורות לא טובות.

לגומס התגלה קרע קטן בשריר התאומים והוא צפוי להיעדר בין שבועיים לשלושה שבועות. המגן השמאלי מגינאה ביסאו יקווה להתאושש כמה שיותר מהר.

גומס בן ה-25 שיחק בעונה שעברה באומוניה ארדיפאו מהליגה הקפריסאית, במדיה רשם 26 הופעות בכל המסגרות, בהן רשם שני בישולים. העונה הוא נחשב לשחקן הרכב בהפועל חיפה.

בתוך כך, המאמן גל אראל קיים אסיפת קבוצה במהלכה ציין שהמשחק מול קריית שמונה היה המשחק הכי חלש של הקבוצה העונה. המאמן אמר לחניכיו: “הייתי מרוצה מהגישה שלכם ברמת הכדורגל. אבל זה היה המשחק הכי חלש שלנו העונה”.

