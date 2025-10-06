יום שני, 06.10.2025 שעה 12:44
כדורגל ישראלי

"משתמש במתקפה נגד חפים מפשע כדי לפלג"

אברהם גרנט תקף את גארי ליניקר, שגינה את אלו שהזדעזעו מהפיגוע במנצ'סטר: "למה אתה לא מזועזע ממה שקרה ב-7.10? כדי להיות אגדה צריך להוות דוגמה"

|
אברהם גרנט (IMAGO)
אברהם גרנט (IMAGO)

גארי ליניקר אומנם היה שחקן גדול, אך אדם קטן. שחקן העבר האנגלי, שמנצל כל הזדמנות שיש לו כדי לגנות את ישראל, אך לא גינה אפילו פעם אחת את מתקפת הטרור האכזרית של חמאס בשבעה באוקטובר זכה בפרס אגדות הכדורגל הבריטיות.

מי שהשיב לכך היה המאמן הישראלי של צ’לסי לשעבר ומאמן נבחרת זמבי כיום, אברהם גרנט, שפרסם פוסט בחשבון האינסטגרם שלו וכתב: “גארי ליניקר, אתה מקבל כבוד עם הפרס היוקרתי אגדות הכדורגל הבריטיות, אבל דווקא בזמן שבו כולנו צריכים לנסות להביא שלום ולאחד בין אנשים, אתה עדיין משתמש במתקפה נגד יהודים חפים מפשע כדי לעורר שנאה ופילוג. 

“המצב בעזה גורם לי לילות ללא שינה, ליבי נשבר מהמצב הזה. כשאתה מדבר על כך – אני יכול להבין. אבל למה אתה לא מזועזע ממה שקרה בשבעה באוקטובר? למה לא הבאת שום סימן של אמפתיה כלפי ניצולי שואה שנורו, הוכו, נחטפו או תינוקות שנדחפו לתוך תנורים? אתה לא מצטער על כך שאנשים במנצ’סטר, שהלכו להתפלל בבית כנסת ולא פגעו באיש, נהרגו ונפצעו רק בגלל שהם יהודים?

גארי ליניקר (רויטרס)גארי ליניקר (רויטרס)

“במקום זאת, בילית שלושה ימים בגינוי אנשים שדיברו על מתקפת מנצ'סטר, בטענה שזה לא צריך להסיט את תשומת הלב ממה שקורה בעזה. למה אתה משתמש במצב הזה כדי לדבר על עזה? מר ליניקר, האנשים האלה (היהודים החפים מפשע) לא עשו דבר לאף אחד. אל תשתמש בעובדה שהם הותקפו כדי לקדם את האג'נדה השנאה שלך בנוגע למצב בעזה. שני הדברים לא צריכים להיות מעורבבים. אתה לא צריך לקבל את הפרס הזה. כדי להיות אגדה – צריך להוות דוגמה חיובית לדור הבא. בואו נקווה לשלום מתמשך במזרח התיכון”.

