ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

החיבור בין ויניסיוס לאמבפה בריאל מתחיל לעבוד

הברזילאי והצרפתי כבשו יחד ב-3 משחקים, אחד פחות מכל העונה שעברה. מספר 7 שבר את שיאו האישי בפנטזי בהופעתו הכי טובה העונה, וגם: ההתרסקות בבארסה

|
ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)
ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)

המחזור השמיני בספרד זימן הפתעה ענקית, כשברצלונה שפתחה אותו כמוליכת הטבלה הושפלה 4:1 מול סביליה בחוץ ותצטרך לעשות הרבה חושבים בפגרה. ריאל מדריד התאוששה מהמפלה בדרבי עם 1:3 ביתי על ויאריאל, שאצלה מנור סולומון לא שיחק.

לעמוד המשחק לחצו כאן.

האלופה התרסקה בסביליה, בעיקר הגנתית, כשמי שבלט אצלה היה מרקוס רשפורד עם שער, 3 מסירות מפתח ו-8 נקודות. בסביליה אלכסיס סאנצ’ס שכבש נגד האקסית סיים עם 9 נקודות וחוסה אנחל קרמונה שהבקיע והוסיף ארבעה תיקולים הצטיין עם 10 נקודות.

היממו אותה: סביליה מפרקת את ברצלונה 1:4

ריאל מדריד נהנתה ממשחקו הטוב ביותר העונה של ויניסיוס. הברזילאי הבקיע צמד והוסיף 5 מסירות מפתח, 6 דריבלים ושני תיקולים בדרך ל-20 נקודות, הכי הרבה שלו במשחק אחד העונה. קיליאן אמבפה המשיך במגמה החיובית שלו בליגה עם שער, בישול, 3 מסירות מפתח ושני דריבלים בדרך ל-13 נקודות.

זהו כבר המחזור השלישי העונה שבו שני הכוכבים כובשים באותו משחק, לעומת ארבע פעמים בלבד בכל העונה שעברה (ב-26 משחקי ליגה ששיחקו יחד), מה שמעיד על חיבור הולך ומתהדק בין הצרפתי לברזילאי. העונה כבר הספיקו השניים להעניש את אוביידו, לבאנטה ו-ויאריאל, בעוד שבעונה שעברה עשו זאת מול סוסיאדד, אספניול, סלטה ויגו וראיו וייקאנו. במצטבר, הם כבשו יחד בשבעה מתוך 34 משחקים שבהם שותפו עד כה. 

שחקני נוספים שבלטו במחזור הזה ושווה לכם לבחור בהם גם אחרי הפגרה עם אלחנדרו קטאנה ואבל ברטונס מאוססונה עם 10 ו-12 נקודות בהתאמה, מאנו סאנצ’ס לבאנטה עם 17 נקודות (בישול, שער נקי, 3 מסירות מפתח, 2 חטיפות, 4 תיקולים ו-3 הרחקות). קרלוס אלברס (11) ומתיאס מורנו (10) גם כן בלטו בלבאנטה.

משחקו הכי טוב העונה. ויניסיוס גמשחקו הכי טוב העונה. ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

דויד אפנגרובר מאלאבס היה נפלא עם 11 הרחקות, 2 תיקולים ושער נקי בדרך ל-10 נקודות. קלמנס רידל מאספניול תרם גם הוא 10 נקודות, כמו גם ריקרדו רודריגס מבטיס עם בישול, 8 הרחקות, 2 תיקולים ומסירת מפתח. נתן מבטיס רשם לא פחות מ-18 הרחקות כדור וסיים עם 9 נקודות.

בראיו וייקאנו שהיממה את ריאל סוסיאדד, אנדריי ראטי היה נפלא עם 14 נקודות אחרי שבישל והוסיף מסירת מפתח, 4 תיקולים ו-4 הרחקות בנוסף לשער נקי. אקס ברצלונה מרקוס אלונסו הצטיין במדי סלטה ויגו מול אתלטיקו עם 9 נקודות כשרשם 3 מסירות מפתח, 2 דריבלים, 5 תיקולים ו-3 הרחקות.

את הדירוג הכללי בספרד מוליך כעת Evgis עם 734 נקודות, 5 מעל המקום השני. השבוע ניצח “התחלתי ממחזור 2 FC”, עם 109 נקודות, 2 יותר מליאם 1456 שסיים שני. ההרכב שבחר מנצח המחזור: ארון אסקנדל, ג’רמי טוליאן, קרלוס רומרו, דויד אפנגרובר, פבלו פורנאלס, אנדר ברנצ’אה, פדרי, ג’וליאנו סימאונה, ויניסיוס, חוליאן אלברס וקיליאן אמבפה (קפטן).

קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)
