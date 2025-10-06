בשל העלבת שופט: דדי בן דיין הורחק ל-2 משחקים

במסגרת המחזור הרביעי בליגת נערים א' ארצית דרום, הליגה השנייה בטיבה בשנתון 2009, התקיים לו מפגש בין הכח מכבי עמידר רמת גן להפועל ראשון לציון. הכתומים, של אפיק אטיאס, רשמו ניצחון בדמות 0:2 משערים של לירן בן דוד ויונתן כהן, כשמי שלא אהב התנהלות השופטים היה דדי בן דיין, שחקן העבר ואחראי מחלקת הנוער של הסגולים מהמרכז.

דדי, שהגיע להתמודדות, על מנת לצפות בחבר'ה הצעירים של דרור ברנע, ישב באיזור הסטרילי וצעק לעבר השופט הראשי, סער אדוארד ארטו: "שופט, גמרת את המשחק! שופט, גמרת אותנו! בשביל מה עבדנו כל השבוע, בשביל שתגמור את המשחק?". בדקה ה-30, במהלך הפסקת שתייה, ציין ארטו כי בן דיין נכנס לכר הדשא ועל כן הוציא לעברו הכרטיס האדום.

לנוכח דבריו לעבר השופט הראשי וצוות השיפוט בכלל, דדי בן דיין, אחראי מחלקת הנוער של הכח מכבי עמידר רמת גן, עלה לבית הדין בגין "אי ציות להוראת שופט המשחק" ו"העלבת שופט המשחק". בשני סעיפים האישום – יצא אשם. על דדי בן דיין הושת עונש של איסור להימצא בתחום שדה המשחק לשני משחקים, בפועל, כולל הרחקה אוטומטית.

סער אדוארד ארטו (יונתן גינזבורג)

דו"ח השופט:

"בדקה ה-3 למשחק, לאחר שריקה לכדור עונשין, פנה לעברי מר דדי בן דיין, אשר ישב בשטח הסטרילי, וצעק לעברי את הדברים: 'שופט, גמרת את המשחק! שופט, גמרת אותנו! בשביל מה עבדנו כל השבוע בשביל שתגמור את המשחק!'. בדקה ה-30, במהלך הפסקת שתייה, נכנס מר בן דיין אל תחומי המגרש מתוך השטח הסטרילי.

"לאור התנהלות זו הוא הורחק על-ידי בכרטיס אדום ישיר. לאחר ההרחקה, אני והעוזרת גב' כרמית שמענו את מר בן דיין ממשיך לצעוק מילים לעבר צוות השיפוט, ובכללן: 'איך אתה שופט? אני אתלונן עליך!'. לאורך המשחק כולו אני והעוזרת זיהינו את מר בן דיין ממשיך למחות מתוך השטח הסטרילי, הן כלפי והן כלפי העוזרת.

"בדקה ה-77 למשחק זיהינו אני והעוזרת גב' כרמית את חבר הנהלת קבוצת הכח עמידר רמת גן, מר אהרון סיטון, אשר צעק לעברי ולעבר העוזרת את הדברים: 'שופט, יא ליצן! יא ליצן, גמרת אותנו!'. ברצוני לציין כי במגרש קיים שטח סטרילי אשר נועד להפריד את חדר השופטים מהקהל ומהגורמים הבלתי מורשים.

השופט סער אדוארד ארטו (יונתן גינזבורג)

"אולם, השער המוביל לשטח זה נותר פתוח במהלך המשחק, ולא היה סגור או נעול. עובדה זו אפשרה כניסת גורמים זרים לשטח הסטרילי, לרבות לאזור הסמוך לחדר השופטים. בנוסף בשטח סטרילי זה היה גורמים זרים אשר לא מזוהים עם קבוצת הכח או עם קבוצת ראשון לציון אלא גורמים זרים לא מזוהים".