מרמורק מובילה בדרום, משולש של מוליכות בצפון

הליגה הלאומית לנוער, מחזור 4: האדומים מרחובות בטופ, לפני הפועל י-ם וכפר שלם. בצפון, מ.כ נווה יוסף, הפועל חדרה ובית"ר טוברוק חולקות את הפסגה

|
הפועל מרמורק (עמית ששה סעדיה)
הפועל מרמורק (עמית ששה סעדיה)

רגע לפני כניסתו של חג הסוכות, המחזור הרביעי בליגה הלאומית לנוער, הן בצפון והן בדרום, הביא עמו תוצאות מעניינות. בדרום, הפועל מרמורק מוליכה את הטבלה עם 10 נקודות, כשהיא לפני הפועל ירושלים, הפועל כפר שלם והפועל רמת גן. בצפון, מ.כ נווה יוסף, הפועל חדרה ובית"ר טוברוק עם תשע נקודות כל אחת וחולקות הן את המקום הראשון.

הליגה הלאומית לנוער – דרום

בין התוצאות המעניינות שזכינו לקבל במסגרת המחזור הרביעי בליגה, אפשר היה למצוא ניצחון בדקה ה-94 מצד שמשון תל אביב על הפועל רמת גן, כולל שער של עמית נמני, בנו של שחקן העבר, אבי נמני. הפועל מרמורק והפועל כפר שלם ניצחו 1:2 את יריבותיהן – מ.ס כפר קאסם והפועל הוד השרון, בעוד הפועל ירושלים רשמה 0:3 על מכבי באר שבע.

מ.ס כפר קאסם – הפועל מרמורק 2:1
שחקניו של לירן שמש בפסגה. לא מובן מאליו, אבל כפי שציין בפני ONE, בשבוע שעבר, מחלקת הנוער השתדרגה עד מאוד ולא מתביישים להציב מטרת עלייה העונה. בתוך 10 דקות משחק, יאן משקוב העלה את מרמורק ליתרון, אלא שבדקה ה-77 סלח מרעב השווה את התוצאה. נעם ליבנת, שנכנס כמחליף, קבע 1:2 למרמורק בדקה ה-81. 

הפועל רמת גן – שמשון תל אביב 2:1
פתיחה רעה העונה להפועל רמת גן, שלאחר המחזור סופרת הפסד שלישי, לצד ניצחון בודד. הקבוצה של אורן רותם אומנם הוליכה משער של רועי לייזרוביץ בדקה ה-25, אבל בשמשון תל אביב, יחד עם ציון כהן על הקווים, ידעו להפוך את התוצאה לניצחון מתוק. עמית נמני, הקפטן ובנו של אבי, אגדת מכבי תל אביב, כבש את הראשון לשמשון (40'), רועי דמציאן קבע ניצחון בדקה ה-94.

מ.ס. קריית ים (עדי דטליס)מ.ס. קריית ים (עדי דטליס)

יתר תוצאות המחזור

גדנ"ע תל אביב – הפועל הרצליה 0:2 (הבקיעו לגדנ"ע: שגב היינברג ואנתוני גון אפיונג)

הפועל הוד השרון – הפועל כפר שלם 2:1 (הבקיע להוד השרון: עומרי ספיר; כבשו לכפר שלם: ליאם פרץ ואופק פייגין)

מכבי באר שבע – הפועל ירושלים 3:0 (הבקיעו לירושלים: נתנאל שפראו, מאור בן שמעון ויונתן כהן)

מכבי יפו – בית"ר נורדיה ירושלים 0:0

סקציה נס ציונה – מכבי יבנה 1:3 (הבקיעו לנס ציונה: בן מחלוף, עידן בקייב ואלון מונקר; כבש ליבנה: רונן דוידוביץ')

הכח מכבי עמידר רמת גן הייתה לקבוצה חופשית

הליגה הלאומית לנוער – צפון

בין התוצאות המעניינות שזכינו לקבל במסגרת המחזור הרביעי בליגה, אפשר היה למצוא ניצחון יקר לבית"ר טוברוק, בעוד הפועל חדרה ומ.כ נוה יוסף, שיחד איתה בצמרת, דווקא רשמו הפסדים. מ.ס קריית ים ועירוני טבריה הגיעו אל הליגה, לאחר שרשמו ניצחונות ראשונים מול יריבותיהן, הפועל נוף הגליל ומ.ס צעירי כפר כנא. אום אל פאחם הוציאה נקודה ראשונה מול אחי נצרת.

עירוני נשר – בית"ר טוברוק 2:0
טוברוק של רון קלר חזרה לעניינים, הן בזכות עצמה והן בזכות הפסדים של צמד המוליכות האחרות, מ.כ נוה יוסף והפועל חדרה. החל מהדקה ה-51 להתמודדות, חניכיו של אסף בוסקילה נותרו ב-10 שחקנים, נוכח הרחקתו של ליאור שושן, השוער. טוברוק ניצחה בזכות שערים של אריאל סוויסה (55') ועדי יצחק (70').

ביתבית'ר טוברוק (באדיבות המועדון)

בני סכנין – הפועל חדרה 0:2
קרב היורדות הטריות מליגת העל לנוער הסתיים בניצחונה של הקבוצה המקומית מסכנין על החבר'ה של מיכה דיין. לאחר 51 דקות מורטות עצבים, ערן מוצ'ניק הצביע על הנקודה הלבנה, שכשאקר אבו חוסין הבקיע והכניע את רז פרג'. בדקה ה-96 להתמודדות, דניאל איומידה אוגונסייה, מניגריה, קבע 0:2 למקומיים, עם שער ראשון לעונה מבחינתו, בהופעה ראשונה. 

בני סכנין (באדיבות המועדון)בני סכנין (באדיבות המועדון)

יתר תוצאות המחזור

הפועל אום אל פאחם – מכבי אחי נצרת 1:1 (הבקיע לאום אל פאחם: עודי מחאמיד; כבש לאחי נצרת: חוסיין ח'ליל)

הפועל עפולה – מ.כ נווה יוסף 0:2 (הבקיעו לעפולה: אוריון שאטו ונועם בן חמו)

מ.ס קריית ים – הפועל נוף הגליל 0:3 (כבשו לקריית ים: סקו סילה עם צמד ועידן מריומה)

מ.ס צעירי כפר כנא – עירוני טבריה 4:0 (הבקיעו לטבריה: עמית סארה עם צמד, איליי זדאד ורועי שחר)

הפועל בית שאן – מכבי עירוני קריית אתא 1:0 (הבקיע לקריית אתא: אור גיני)

מכבי צור שלום קריית ביאליק הייתה לקבוצה חופשית

עירוני טבריה (עודד חסין, המדיה הרשמית של עירוני טבריה)עירוני טבריה (עודד חסין, המדיה הרשמית של עירוני טבריה)
