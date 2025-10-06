בקריית גת הקצו רק 50 כרטיסים למ.כ כפר סבא

לאחר שהסתיים לו המחזור הרביעי בליגה א' דרום, עם ניצחונותיהם של הפועל אזור ושמשון תל אביב על מכבי קריית מלאכי ומ.כ ירמיהו חולון, הרי שכבר ביום שישי (10/10, חול המועד סוכות) יתקיים לו המחזור החמישי בליגה, כשבמוקד המפגש בין מכבי קריית גת למ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים.

ל-ONE נודע כי במ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים קיוו כי ההתמודדות המסקרנת בינם לבין העולה החדשה הנוספת, מכבי קריית גת, תועתק למגרש איכותי יותר (דשא טבעי), אלא שניסיונות אלו עלו בתוהו. היה שיח אודות קיום המשחק באצטדיון "הפרדס" בנס ציונה, אלא שבסופו של דבר האופציה נפסלה. "נשחק בבית, לעיניי הקהל המקומי", ציינו בקריית גת ל-ONE.

נוכח כמות מוגבלת של קהל שיכול להיכנס למגרש "כרמי גת", הרי שהמקומיים הקצו 10% כמקובל לקהל היריבה, כך שמ.כ כפר סבא יקבלו 50 כרטיסים בלבד, אותם ייאלצו למכור בתנאי "כל הקודם זוכה", הרי שידוע כי הקהל הירוק מהשרון מביא עמו כמויות מטורפות ומביא עמו צבע אל המגרשים.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

נכון להיום (שני) המשחק נקבע לשעה 13:10 בצהריי יום שישי (10/10) במגרש הכדורגל הסינתטי "כרמי גת" בקריית גת. כל 450 הכרטיסים שהוקצו לתושבי קריית גת, מקורבים וכיוצא בזה, נמכרו כלא היו. "ככל הנראה המכירה בכפר סבא תהיה על בסיס כל הקודם זוכה", מציינים בכפר סבא. אין ספק שהכמות (50) לא מספקת, אבל המגרש הקטן – אינו מאפשר כניסה המונית.

בקרב קהל אוהדי כפר סבא עולה קול מחאה, בהתארגנות עצמאית, האומר כי הקהל הירוק לא ירכוש ולו כרטיס אחד, אלא יצפה בהתמודדות סביב המגרש, דרך הגדר, כאשר זו מכוסה ביריעה כהה. לא ברור אם במשטרה ובקריית גת מבינים את גודל כמות הקהל של אוהדי כפר סבא, אך עליהם לקחת זאת בחשבון שתיתכן התכנסות המונית סביב המגרש הסינתטי בכרמי גת.

אתמול (ראשון) הוגרלו מכבי קריית גת ומ.כ כפר סבא למשחקי סיבוב ז' בגביע המדינה, אליו מצטרפות קבוצות הליגה הלאומית, כאשר קריית גת תצא פעם שנייה ברציפות לצפון, שם תפגוש את הפועל ירכא, הנציגה היחידה מליגה ג', בעוד כפר סבא תפגוש בביתה את הפועל ראשון לציון מהליגה הלאומית, בעוד הדרבי, מול הפועל, יחכה, אולי, לסיבוב ח'.