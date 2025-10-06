יום שני, 06.10.2025 שעה 12:44
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

בקריית גת הקצו רק 50 כרטיסים למ.כ כפר סבא

על אף ניסיונות לעבור לשחק באצטדיון הפרדס, המשחק יתקיים לעיניי 500 צופים בלבד באצטדיון כרמי גת, כשרק 10% הוקצו ליריבה. אליאור משלי עדיין פצוע

|
קהל מ.כ. כפר סבא במלוא הדרו (יונתן גינזבורג)
קהל מ.כ. כפר סבא במלוא הדרו (יונתן גינזבורג)

לאחר שהסתיים לו המחזור הרביעי בליגה א' דרום, עם ניצחונותיהם של הפועל אזור ושמשון תל אביב על מכבי קריית מלאכי ומ.כ ירמיהו חולון, הרי שכבר ביום שישי (10/10, חול המועד סוכות) יתקיים לו המחזור החמישי בליגה, כשבמוקד המפגש בין מכבי קריית גת למ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים.

ל-ONE נודע כי במ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים קיוו כי ההתמודדות המסקרנת בינם לבין העולה החדשה הנוספת, מכבי קריית גת, תועתק למגרש איכותי יותר (דשא טבעי), אלא שניסיונות אלו עלו בתוהו. היה שיח אודות קיום המשחק באצטדיון "הפרדס" בנס ציונה, אלא שבסופו של דבר האופציה נפסלה. "נשחק בבית, לעיניי הקהל המקומי", ציינו בקריית גת ל-ONE.

נוכח כמות מוגבלת של קהל שיכול להיכנס למגרש "כרמי גת", הרי שהמקומיים הקצו 10% כמקובל לקהל היריבה, כך שמ.כ כפר סבא יקבלו 50 כרטיסים בלבד, אותם ייאלצו למכור בתנאי "כל הקודם זוכה", הרי שידוע כי הקהל הירוק מהשרון מביא עמו כמויות מטורפות ומביא עמו צבע אל המגרשים.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

נכון להיום (שני) המשחק נקבע לשעה 13:10 בצהריי יום שישי (10/10) במגרש הכדורגל הסינתטי "כרמי גת" בקריית גת. כל 450 הכרטיסים שהוקצו לתושבי קריית גת, מקורבים וכיוצא בזה, נמכרו כלא היו. "ככל הנראה המכירה בכפר סבא תהיה על בסיס כל הקודם זוכה", מציינים בכפר סבא. אין ספק שהכמות (50) לא מספקת, אבל המגרש הקטן – אינו מאפשר כניסה המונית.

בקרב קהל אוהדי כפר סבא עולה קול מחאה, בהתארגנות עצמאית, האומר כי הקהל הירוק לא ירכוש ולו כרטיס אחד, אלא יצפה בהתמודדות סביב המגרש, דרך הגדר, כאשר זו מכוסה ביריעה כהה. לא ברור אם במשטרה ובקריית גת מבינים את גודל כמות הקהל של אוהדי כפר סבא, אך עליהם לקחת זאת בחשבון שתיתכן התכנסות המונית סביב המגרש הסינתטי בכרמי גת.

אתמול (ראשון) הוגרלו מכבי קריית גת ומ.כ כפר סבא למשחקי סיבוב ז' בגביע המדינה, אליו מצטרפות קבוצות הליגה הלאומית, כאשר קריית גת תצא פעם שנייה ברציפות לצפון, שם תפגוש את הפועל ירכא, הנציגה היחידה מליגה ג', בעוד כפר סבא תפגוש בביתה את הפועל ראשון לציון מהליגה הלאומית, בעוד הדרבי, מול הפועל, יחכה, אולי, לסיבוב ח'.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */