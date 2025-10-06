השחקן עלי נעמה הורחק לחצי שנה מהמגרשים

העונש הכבד הראשון לשחקן זה או אחר בליגות הנמוכות תחת כותלי בית הדין המשמעתי לעונת המשחקים 2025/26. עלי נעמה, שחקן ההתקפה של הפועל בני בענה, מליגה ב' צפון א', שחוגג החודש 32, הורחק מהמגרשים עד לתאריך 31/03/2026, כולל הרחקה אוטומטית, נוכח אירועי המשחק מהמחזור השני, בו הפסידה קבוצתו 2:1 לבית"ר נהריה.

יממה לפני כניסתו של יום הכיפורים, עלי נעמה נכח בבית הדין המשמעתי אל מו הדיין, עו"ד גיורא לנדאו. הנאשם הציג בפני הדיין את גרסתו לאירועים שצוינו בדו"ח השופט (כשגם השופט נוכח בדיון), הדיין הקשיב לו ולאחר מכן קבע כי עלי אשם בכל אחד מארבעת הסעיפים עליהם הגיע לבית הדין: "איום", "התנהגות בלתי הולמת", הפרת סדר" ו"פגיעה גופנית בשופט המשחק".

הפועל בני בענה, אם כך, הפסידה את שחקן ההתקפה עלי נעמה עד למחזור ה-27, כולל, במסגרת הסיבוב השני, הרי שהמחזור ה-28 (מחזור שלישי מהסוף) צפוי להתקיים בסוף השבוע שבין התאריכים 03-04/04/2026. נעמה, המשחק בליגות הנמוכות מאז עונת 2012/13, צפוי לערער על ההחלטה, שעד הנייר, מבחינתו של השחקן, נראית כלא הגיונית ופוגענית בחופש העיסוק.

פרוטוקול הדיון

הראל סילקו, שופט המשחק: "מעבר לנאמר בדוח השופט אין לי מה להוסיף".

הנאשם מוחמד סוואעד (שחקן): "כמו שהשופט כתב בדוח הדגמתי לו את מה שקרה. אני מבין שלמרות שלא הייתה כוונה אלימה במעשי זה לא ראוי. מי שבעט בבקבוק הפלסטי היה אחמד אעבד חבר ההנהלה שנוכח כאן היום. זה אדום ראשון שלי בחיים".

הראל סילקו, שופט המשחק: "אני מסכים שלא הייתה כאן כוונה של פגיעה אלימה בי אלא רצון להדגים עליי את האירוע. באשר לבקבוק, הקוון ראה את האירוע ואמר לי שמדובר במוחמד סוועאד ולא אחמד אעבד".

אחמד אעבד (חבר הנהלה): "אני הייתי רשום בטופס. אכן עמדתי ליד מוחמד סוועד כשהשופט נכנס לחדר השופטים ואני בעטתי בבקבוק המים שפגע בשופט ברגל שמאל. לא הייתה לי כוונה לפגוע בשופט".

הנאשם עלי נעמה (שחקן): "עם סיום המשחק עמדו מספר שחקנים של הקבוצה שלנו בלי חולצות ורק אני הייתי עם חולצה. אני הייתי עצבני ורצתי לעבר השופט וצעקתי לעברו: אתה מושחת וצעקתי שהוא לא שפט טוב ומשלמים לו כסף ואז באו אליי האבטחה ולקחו אותי. אני היחיד שהייתי עם חולצה מכל השחקנים ולכן השופט ראה אותי ורשם את המספר שלי. בהמשך הוא הוציא לי כרטיס אדום. אני לא הייתי בטוח שהכרטיס האדום היה אליי".

הראל סילקו, שופט המשחק: "אני מזהה אותו בוודאות כרגע באולם כמי שנהג כמתואר בדו"ח".

מוחמד טיטי (מנהל הקבוצה): "אנחנו כקבוצה והנהלה מגנים אלימות כנגד כל אחד. השנה עשינו תקנון משמעתי ונתנו לשחקנים שלנו וכל שחקן צריך לחתום על התקנון. אני מבקש להסב תשומת לב הדיין לכך שהשופט לא כתב בדוח שהמידע על הבקבוק הגיע מהקוון".

החלטה

"הנאשם מוחמד סוואעד הודה בכך שהדגים על השופט את האירוע נשוא הפנדל כאשר הוא חיבק אותו ואחז בו בצורה לא ראויה, אם כי, גם שופט המשחק שהעיד בפני אישר כי לא הייתה כוונה אלימה במעשיו. בנוסף, נכתב בדו"ח השופט כי בסיום המשחק בעט לעבר השופט בבקבוק מים שאף פגע בו.

"הנאשם טוען כי מי שבעט בבקבוק היה חבר הנהלת המועדון אשר אף נכח בדיון והעיד בפני כי הוא היה זה שבעט בבקבוק. השופט טען בפני כי הקוון ראה בעיניו את הבעיטה בבקבוק כאשר הוא היה בגבו לאירוע.

"שופט המשחק בדו"ח ובדבריו בפני השאיר עלי רושם של אדם אמין ורציני ואני מקבל את דבריו ועל כן מרשיע את הנאשם בגין כלל האירועים בעבירה נשוא כתב האישום וגוזר עליו עונש הרחקה מצטבר של 4 משחקים, כולל הרחקה אוטומטית".

לגבי הנאשם עלי נעמה מדו"ח השופט עולה שהנאשם נקט בשורת צעדים חריפים ואלימים ביותר כנגדו. מבין שתי הגרסאות אני מקבל באופן חד משמעי את דברי השופט כאמינים יותר מדברי הנאשם. על כן אני מרשיע את הנאשם בעבירות נשוא כתב האישום וגוזר עליו עונש הרחקה לשישה חודשים, קרי, עד ליום 31/03/2026".

דו"ח השופט

"בדקה ה-85 למשחק שרקתי לפנדל לטובת קבוצת בית"ר נהריה לאחר השריקה רץ אליי במהירות מספר 3 של קבוצת הפועל בני בענה סוואעד מוחמד והתחיל לצעוק עליי בצורה קיצונית ולא מכבדת את תפקידי כשופט המשחק בכך שלא היה פנדל ואף התחיל לחבק אותי בפראות כדי להדגים לי איך האירוע קרה.

"בשלב זה ניסיתי להשתחרר מהחיבוק הכפוי שלו והצלחתי בקושי רב והרגשתי חסר אונים מהתפיסות שלו והנפתי לעברו את הכרטיס הצהוב השני שלו ולאחר מכן את הכרטיס האדום. דבר חמור שאציין כי לאחר ירידתי מכר הדשא, בסיום המשחק, הוא חיכה לי מחוץ לחדר השופטים עם מבט כועס ועצבני בעיניו.

"אני לא התייחסתי והמשכתי לכיוון החדר ולאחר שעברתי את מפתן הדלת לחדרי הוא בעט עליי מיכל פלסטיק שמשמש לשתייה ופגע בי ברגע. הרגשתי מאויים מאוד ולכן מציין זאת כאן. לאחר ששרקתי לסיום המשחק כאשר אני נמצא עדיין על כר הדשא, מספר 9 של קבוצת הפועל בני בענה נעמה עלי, רץ לעברי במהירות, בעצבים ותוך כדי שהוא צועק ומקלל לעברי".

השופט המשיך: “הוא התקרב אליי מאוד צמוד, נכנס למרחב הפרטי שלי, הצמיד את המצח שלו למצח שלי ושפת הגוף שלו הייתה מאיימת מאוד, הוא התקרב אליי והתחיל לצרוח עליי באיומים קיצוניים: "אתה לא תצא מפה היום, תזכור מה שאני אומר לך אתה לא יוצא מפה היום". לציין גם שהוא הניף לעברי אגרוף וכיוון אותם לעבר הפנים שלי בעצבים ובניסיון לתקוף אותי פיזית.

"בזכות אנשי האבטחה ובזכות זה שהרחקתי את פניי וברחתי מהמקום הוא לא הצליח להכות אותי. לאחר שהתרחקתי הוא התקרב שוב פעם במטרה לתקוף אותי והמשיך בצעקות שלו: ‘אתה לא תצא מפה היום יא בן **נה". לאחר שהרחיקו אותו שוב פעם אנשי האבטחה הוא צעק לעברי: "אני א**ין את אמא שלך אני א**ין את אחותך יא מ***ין’".

"לאחר מכן אנשי האבטחה הצליחו לקחת אותו משדה המגרש. האירועים הנ"ל אינם מתאימים למגרש הכדורגל ולעולם הספורט. אני מגיע באהבה למקום העבודה שלי כשופט ואינני מוכן לספוג התנהגות זו ומצפה שאף שופט לא יחווה חוויה לא נעימה שכזאת", ציין בדו"ח שהעביר השופט הראשי, הראל סילקו.