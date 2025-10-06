יום שני, 06.10.2025 שעה 15:02
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

הצביעו: מי יהיה ה-Winner של המחזור השישי?

מוזי כיכב עם שלושער ובישול במחצית, אנטמן עצר 2 פנדלים, עזו כבש שער ענק, כיוף עמד בלחץ, דוידזאדה היה מצוין וסנטוס השרה שקט בין הקורות. הצביעו

המחזור השישי בליגת העל תם לו אתמול (ראשון) עם שני משחקים דרמטיים: ה-1:1 בין מכבי תל אביב למכבי חיפה וה-1:2 של בני סכנין על מכבי נתניה. אחרי מספר משחקים שסיפקו לנו שערים רבים, מהפכים ותצוגות כדורגל, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

טימוטי מוזי

איזו תצוגה אדירה של שחקן הכנף של בית”ר ירושלים. הוא עלה מהספסל במחצית במצב שקבוצתו בפיגור 1:0 ובעשרה שחקנים, והוביל אותה למהפך ו-2:5 אדיר על הפועל פתח תקווה בטדי עם שלושער ובישול, מה שהעניק לו גם זימון לנבחרת ישראל.

ניב אנטמן

ניב אנטמן סיפק בשבת משחק שהזכיר את אביו גיורא אנטמן, כשהציל שני פנדלים, שמר על ה-0:0 מול עירוני קריית שמונה והשיג להפועל חיפה נקודה יקרה באצטדיון סמי עופר.

שריף כיוף

השוער השני של מכבי חיפה הושמץ רבות והיו אוהדים שחששו אחרי פציעתו של גיאורגי ירמקוב, אך כיוף הוכיח להרבה אנשים כי הוא שוער איכותי, כשעמד בלחץ ורשם מספר הצלות נאות ב-1:1 מול מכבי תל אביב בבלומפילד.

אורי עזו

שחקן הכנף הצעיר והמוכשר עבר קיץ לא פשוט עם הליך בוררות מול קבוצת האם שלו, מכבי תל אביב. לבסוף, הושאל לקבוצה אליה הושאל בחצי העונה הקודמת, מ.ס אשדוד, והראה מה הוא יודע לעשות על המגרש כשרשם שער אדיר במבצע אישי גדול ב-0:2 של קבוצתו על בני ריינה באצטדיון הי”א.

אופיר דוידזאדה

המגן השמאלי הוותיק, שחזר הקיץ, להפועל באר שבע, רשם משחק מצוין ב-1:2 על הפועל תל אביב. הוא כבש בדקה השישית את השער שהעלה את הקבוצה מבירת הנגב ליתרון ורשם משחק טוב גם מבחינה הגנתית מול סתיו טוריאל באגף. 

רוג'ריו סנטוס

אחרי פתיחת עונה לא טובה, עירוני טבריה התאוששה בשני המחזורים האחרונים עם שני ניצחונות, כשהיא שומרת בהם על שער ריק. לשוער שלה, רוג’ריו סנטוס, יש חלק גדול בזה, והשבוע הוא היה מצוין ב-0:1 על הפועל ירושלים. 

