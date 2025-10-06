5 סימני האזהרה של ברצלונה שהתפוצצו בסביליה

אחרי פתיחת עונה סבירה ומול יריבה נחותה על הנייר, ברצלונה שוב התרסקה. ההפסד 4:1 לסביליה הדליק את כל נורות האזהרה האפשריות לקראת המשך העונה, ודווקא כשכולם ציפו למשהו אחר אחרי ההפסד מול פ.ס.ז'. המאמן האנזי פליק אמנם נהנה עד כה מאמון כמעט מוחלט, אך כעת ברור: משהו חייב להשתנות, ומהר.

אחרי "דצמבר הנורא" של העונה שעברה, פליק מצליח לייצר תגובה מרשימה. כעת, אם ברצלונה לא תתעשת, היא עלולה להיקלע ל"אוקטובר הנורא", עם המשך ההידרדרות, חוסר היציבות, והתחושה שהקבוצה פשוט איבדה את עצמה. הנה חמש הסיבות המרכזיות לדאגה. ב’מונדו דפורטיבו’ ניתחו את הבעיות של המועדון כרגע.

שחיקה רעיונית – ההגנה הגבוהה הפכה לבעיה

הרעיון לשחק עם קו הגנה גבוה דורש תיאום עיוור בין הלחץ מקדימה להתנהלות מאחור, אך כיום אין לא את זה ולא את זה. השחקנים לא מאמינים בשיטה, הלחץ מקרטע, והבלמים לא מתואמים. איניגו מרטינס, שהיה ה"משוגע" שמבצע את הרעיון של פליק, איננו, ובלעדיו, מה שנחשב לאומץ הפך לתמימות מסוכנת.

היממו אותה: סביליה מפרקת את ברצלונה 1:4

עייפות כרונית – ואיפה הרוטציה?

שחקני הקבוצה עצמם הודו בכך, העייפות גומרת אותם. דה יונג, פדרי וקוברסי דיברו על חוסר באנרגיות, וזה לא מפתיע: שבעה משחקים ב-21 ימים, סגל פצוע, ורוטציה שלא מתבצעת. שחקנים כמו מארק קסאדו ואנדראס כריסטנסן נשארו על הספסל, בעוד פליק ממשיך לסחוט את אותו הרכב עייף שוב ושוב. צעירים כמו מארק ברנאל, טוני פרננדס ופדרו "דרו" פרננדס – מקבלים פירורים בלבד.

פליק מהוסס – האומץ נעלם?

בעונה שעברה פליק נחשב למאמן נועז. כעת, הוא נראה מהסס, מגיב באיחור, ומוותר על חילופים מתבקשים. מול פ.ס.ז' הוא הותיר את לאמין ימאל הפצוע על המגרש יותר מדי זמן. בסביליה לא ביצע שום שינוי במחצית הראשונה, למרות שהמשחק ברח לו מהידיים. הוא אולי מנסה לשמור כבוד לוותיקים, אבל ברצלונה זקוקה לזעזוע אמיתי.

האנזי פליק (IMAGO)

היריבות למדו את ברצלונה – ומשכפלות שיטות

בכדורגל המודרני, כולם מעתיקים. קבוצות יריב גילו שברצלונה פגיעה במערך הלחץ, והחלו לשכפל שיטות שמציבות שחקנים בעמדת נבדל ומנצלות פרצות באגפים. סביליה, פ.ס.ז' וראיו וייקאנו כבר עשו את זה. גם המאבק מול קישור חזק ולוחץ ממשיך להיות עקב האכילס של בארסה. מול שלישיות פיזיות, הקישור של פליק פשוט לא קיים.

שיפוט בעייתי – לא תירוץ, אבל כן סימפטום

זה לא תירוץ, אבל שתי החלטות שיפוט גבוליות סייעו לסביליה להגיע ל-0:2. הפנדל של סביליה עורר מחלוקת, במיוחד כשנראה ששופט ה-VAR שכנע את השופט לשנות החלטה שנעשתה מקרוב. מהעבר השני, עבירה ברורה על קונדה במהלך שהוביל לשער השני, לא זכתה להתייחסות. גם זה חלק מהמשחק, וברצלונה צריכה לדעת להתמודד עם זה טוב יותר.