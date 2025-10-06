ריאל מדריד מציגה: ביי למשבר, שלום אופטימיות

בעוד שברחבי העולם הליגות יצאו להפסקה של פגרת הנבחרות, שחקני ריאל מדריד יצאו לפגרה בתחושה טובה של התחמקות ממשבר שהיה באוויר. ההפסד 5:2 בדרבי כאב, אך לא הפך לאסון. הבלאנקוס חזרו לפסגת הליגה ועדיין מושלמים בליגת האלופות. לאחר ההפסד של ברצלונה 4:1 לסביליה והניצחון של ריאל מדריד 1:3 על ויאריאל, צ'אבי אלונסו וקבוצתו יכולים לחזור לחייך. גם פתיחה אירופאית חלקה, בשונה מהעונה שעברה בליל. להתראות משבר, שלום אופטימיות.

אלונסו עדיין בונה, והדרבי לא היה כדור הריסה לפרויקט שלו. “דיברנו על הכל אחרי המשחק הזה” הודה טשואמני. ביקורת עצמית פנימית קשה, אבל משהו לחרוק שיניים לגביו. הדרבי לא יצר אפוקליפסה, וגם העימותים עם ויניסיוס או פרשת ואלוורדה לא היו בלתי עבירים, עם הסכמה בין המאמן לסגן הקפטן שפורסמה בפומבי. זוהי ריאל מדריד שלמעט ההפסד לאתלטיקו, עשתה צעד ברור לקראת סולידריות הגנתית. עם 335 חטיפות וחילוצי כדור, היא עוקפת את ברצלונה (314) ואתלטיקו (317).

גורם ויניסיוס, שנולד מחדש מפיץ את החיוביות אצל הבלאנקוס. התצוגה הטובה של הברזילאי נגד ויאריאל מקלה על התלות הכבדה בשערים של אמבפה (53.8% משעריה של ריאל מדריד נכבשו על ידי הכוכב הצרפתי) ועל השפעתו מול הגנות קשות לפיצוח. דבר חיובי נוסף מבחינת מאמן ריאל מדריד הוא שחניכיו מסתדרים לא רע ללא ג’וד בלינגהאם שעדיין לא חזר לכושרו הטוב.

הצגה: 1:3 לריאל על ויאריאל, מנור לא שותף

לאחר הניצחון הביתי 1:3 מול ויאריאל, צ’אבי אלונסו דיבר על הכוכב האנגלי שלו לקראת היציאה לפגרת הנבחרות והציפיות שלו ממנו. “הוא יהיה חשוב בשלב הזה של אוקטובר”.