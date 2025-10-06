יום שני, 06.10.2025 שעה 10:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

חוזר לקדנציה שלישית: שון דאוסון חתם בהרצליה

הגארד-פורוורד בן ה-31, ששיחק בשורות הקבוצה מהשרון בעונות 2017/18 ו-2021/22, חתם בשורותיה לשלושה חודשים עם אופציה להארכה ההסכם עד לסיום העונה

|
שון דאוסון במדי בני הרצליה (לילך וויס-רוזנברג)
שון דאוסון במדי בני הרצליה (לילך וויס-רוזנברג)

בני הרצליה הודיעה היום (שני) על החתמתו של הגארד-פורוורד הישראלי, שון דאוסון (בן 31, 1.98) לשלושה חודשים, עם אופציה להארכת ההסכם עד לסיום העונה. 

זוהי הקדנציה השלישית של דאוסון בקבוצה, לאחר ששיחק בה בעונות 17/18 ו-21/22. בעונת 21/22 שנחשבת לאחת העונות הטובות בהיסטוריה של המועדון וכללה זכייה בגביע המדינה והעפלה לגמר הפלייאוף, דאוסון היה אחד המצטיינים בגמר הגביע ובליגה קלע 9.7 נקודות למשחק. בין שתי הקדנציות הקודמות שלו בהרצליה, שיחק דאוסון בבדאלונה הספרדית. בסיום עונת 21/22, הצטרף להפועל חולון בה שיחק שנתיים. לפני הקדנציות בהרצליה, שיחק במשך חמש עונות במכבי ראשון לציון וזכה איתה באליפות המדינה.

שון דאוסון אמר: “אני מאוד שמח לחזור לבני הרצליה, מקום שמרגיש בו כמו בית עבורי והיו לי שנים מוצלחות מאוד בפן האישי והקבוצתי. אני מאוד רעב להצליח ומקווה שנעשה דברים מיוחדים ביחד גם העונה”.

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד, הוסיף: “אנחנו הולכים לקראת פתיחת הקמפיין שלנו ב-BCL והרגשנו שאנחנו צריכים קצת יותר עומק וגם ניסיון בשביל להתמודד עם פתיחת העונה המאתגרת שעומדת בפנינו בשתי מסגרות. שון שחקן מגוון, מנוסה, שיכול לתת לנו בדיוק את הערך מוסף והעומק הזה. הוא מגיע רעב וחוזר למקום שבו הוא נתן שנים מצוינות ומאמין בו, ואני מאוד מרוצה שהוא מצטרף אלינו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */