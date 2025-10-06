חוזר לקדנציה שלישית: שון דאוסון חתם בהרצליה

בני הרצליה הודיעה היום (שני) על החתמתו של הגארד-פורוורד הישראלי, שון דאוסון (בן 31, 1.98) לשלושה חודשים, עם אופציה להארכת ההסכם עד לסיום העונה.

זוהי הקדנציה השלישית של דאוסון בקבוצה, לאחר ששיחק בה בעונות 17/18 ו-21/22. בעונת 21/22 שנחשבת לאחת העונות הטובות בהיסטוריה של המועדון וכללה זכייה בגביע המדינה והעפלה לגמר הפלייאוף, דאוסון היה אחד המצטיינים בגמר הגביע ובליגה קלע 9.7 נקודות למשחק. בין שתי הקדנציות הקודמות שלו בהרצליה, שיחק דאוסון בבדאלונה הספרדית. בסיום עונת 21/22, הצטרף להפועל חולון בה שיחק שנתיים. לפני הקדנציות בהרצליה, שיחק במשך חמש עונות במכבי ראשון לציון וזכה איתה באליפות המדינה.

שון דאוסון אמר: “אני מאוד שמח לחזור לבני הרצליה, מקום שמרגיש בו כמו בית עבורי והיו לי שנים מוצלחות מאוד בפן האישי והקבוצתי. אני מאוד רעב להצליח ומקווה שנעשה דברים מיוחדים ביחד גם העונה”.

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד, הוסיף: “אנחנו הולכים לקראת פתיחת הקמפיין שלנו ב-BCL והרגשנו שאנחנו צריכים קצת יותר עומק וגם ניסיון בשביל להתמודד עם פתיחת העונה המאתגרת שעומדת בפנינו בשתי מסגרות. שון שחקן מגוון, מנוסה, שיכול לתת לנו בדיוק את הערך מוסף והעומק הזה. הוא מגיע רעב וחוזר למקום שבו הוא נתן שנים מצוינות ומאמין בו, ואני מאוד מרוצה שהוא מצטרף אלינו”.