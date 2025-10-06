כולל שיאים עונתיים בפנטזי: הצגות למוזי ואנטמן

המחזור השישי בליגת העל מאחורינו, ואיזה מחזור זה היה. מכבי תל אביב ומכבי חיפה סיימו ב-1:1 דרמטי בבלומפילד, הפועל באר שבע נותרה מושלמת עם 1:2 על הפועל תל אביב בטרנר, בית”ר ירושלים מחצה 2:5 את הפועל פתח תקווה ובני סכנין השיגה ניצחון דרמטי נגד מכבי נתניה. מי השחקנים שהכי בלטו במחזור בליגת החלומות הישראלית?

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

ה-MVP של המחזור ובינתיים גם של העונה כולה הוא טימוטי מוזי שכבש שלושער, בישל והוסיף מסירת מפתח בדרך ל-21 נקודות אישיות, כשאחת ירדה לו על כרטיס צהוב ומנעה ממנו את השיא העונתי. ג’ונבוסקו קאלו כבש ובישל בדרך ל-10 נקודות, ואילו עומר אצילי הבקיע והוסיף מסירת מפתח ושני תיקולים, אך סיים עם שש נקודות כי ירדו לו 2 על החמצת פנדל.

בבלומפילד המצטיין של מכבי תל אביב היה כובש השער, איתמר נוי המחליף, שסיים עם 7 נקודות. הבאים אחריו היו כריסטיאן בליץ’ (5) ואושר דוידה (5). במכבי חיפה אף אחד לא עבר 5 נקודות (עבדולאי סק, איתן אזולאי וג’ורג’ה יובאנוביץ’).

יובאנוביץ' בועט את הפנדל (שחר גרוס)

בטרנר אופיר דוידזאדה שהבקיע סיים עם 10 נקודות אחרי שהוסיף גם שתי חטיפות ושני תיקולים. מתן בלטקסה שבישל סיים עם 8 נקודות ודן ביטון המשיך להיות יציב עם 7. אצל האורחת הצטיין סתיו טוריאל עם 11 נקודות בזכות שער, שלוש מסירות מפתח וארבעה דריבלים.

בתיקו המאופס בין הפועל חיפה לקריית שמונה ניב אנטמן כיכב עם 2 הצלות פנדל מה שהוביל אותו ל-12 נקודות, הכי הרבה העונה עבור שוער בפנטזי. ברונו רמירז רשם 11 הרחקות כדור וסיים עם 9 נקודות וגם נאור ספג שתרם 2 מסירות מפתח, 2 דריבלים, 2 תיקולים ו-4 הרחקות רשם משחק מוצלח עם 9 נקודות. בקריית שמונה המצטיינים היו עובדיה דרוויש עם 10 נקודות וסאקו בנגורה עם 9.

ניב אנטמן בטירוף (עמרי שטיין)

עירוני טבריה גברה על הפועל ירושלים במשחק בו אלי בלילתי כיכב עם שער נקי, 2 מסירות מפתח, 3 חטיפות, 4 תיקולים ו-3 הרחקות בדרך ל-12 נקודות. סמביניה תרם 10 נקודות משלו. במ.ס אשדוד שניצחה את בני ריינה בלטו מוחמד עאמר שבישל והוסיף 7 תיקולים ו-7 הרחקות (13 נקודות) וגם השוער קארול נימצ’יצקי שעצר פנדל וסיים עם 9 נקודות.

במשחק בין מכבי נתניה לבני סכנין, אחמד טאהא בלט מעל כולם עם 11 נקודות, איאד אבו עביד שהבקיע סיים עם 7 נקודות ובצד המפסיד מתאוס דאבו בישל ורשם 4 מסירות מפתח ו-3 דריבלים בדרך ל-10 נקודות, ואילו דניס קוליקוב שהורחק והריברטו טבארש שראה אף הוא אדום סיימו עם 1- ו-2- נקודות בהתאמה.

את הדירוג הכללי של ליגת העל מוביל “מושיקו ולהקתו” עם 544 נקודות, שש יותר מ”נבחרת החלומות” שבמקום השני. במחזור החולף ניצח “עם הנצח” עם 103 נקודות, נקודה בלבד יותר מהמקום השני. ההרכב המנצח שבחר: ניב אנטמן, עומר יצחק, שגיב יחזקאל, אופק נדיר, ג’בייר בושנאק, טימוט מוזי, נאור סבג, צ’יפיוקה סונגה, יוג’ין אנסה, דן ביטון וסתיו טוריאל.