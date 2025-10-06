הוא חוזר: איגלסיאס יחליף את לאמין ימאל בספרד

פגרת נבחרות מעניינת לפנינו. בשבוע הקרוב הנבחרות הלאומיות ימשיכו לשחק על הכרטיסים הנחשקים למונדיאל 2026, שישוחק בקיץ הקרוב בארה”ב, קנדה ומקסיקו.

בנבחרת ספרד, שתצא לצמד משחקים מול גיאורגיה ובולגריה, מצאו מחליף ללאמין ימאל, שייעדר מצמד המשחקים בשל פציעה. מדובר בלא אחר מאשר חלוץ סלטה ויגו, בורחה איגלסיאס. איגלסיאס זומן לפני כן רק במרץ 2023.

כזכור, לאחר התקרית המדוברת בנבחרת הנשים עם לואיס רוביאלס והנשיקה, התבטא החלוץ נגד נשיא ההתאחדות הספרדית לשעבר: “עד שדברים כאן לא ישתנו אני לא מרגיש מיוצג על ידי מה שקרה היום בלאס רוזאס”.

אז הוא עוד שיחק בריאל בטיס, במדיה הבקיע 39 שערים ב-142 הופעות. מאז הספיק להעביר עונת השאלה בבאייר לברקוזן ובסלטה ויגו, עד שהאחרונה רכשה אותו בשני מיליון אירו. העונה פתח החלוץ הספרדי מצוין כאשר יש לו שישה שערים בעשרה משחקים בכל המסגרות.