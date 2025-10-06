יום שני, 06.10.2025 שעה 15:03
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

איגוד השופטים: נכון עשו ב-VAR שלא התערבו

כדור העונשין ב-1:1 בין מכבי ת"א לחיפה הוגדר כ"גבולי", ובהסבר נרשם: "אם פריד לא שורק, גם לא היה צורך להתערב". על ב"ש: "לקאנגווה הגיע אדום"

יגאל פריד שורק לפנדל (שחר גרוס)
יגאל פריד שורק לפנדל (שחר גרוס)

המחזור השישי בליגת העל ננעל אתמול (ראשון) עם שני משחקים, בהם מכבי תל אביב ומכבי חיפה נפרדו ב-1:1 ובני סכנין יצאה מנתניה עם 1:2 דרמטי על הקבוצה המקומית. כרגיל, יממה לאחר מכן באיגוד השופטים ניתחו את אירועי השיפוט והוציאו את הסיכום שלהם לאירועים, והיו לא מעט אירועים מעוררי מחלוקת.

מעל הכל הפנדל של חיפה, שסידר שוויון בתוספת הזמן. איתן אזולאי ספק הוכשל על ידי מוחמד עלי קמארה, ויגאל פריד שרק לפנדל. השופט המתין רבות לאוראל גרינפלד ב-VAR ולבסוף הוחלט שלא להתערב, וג’ורג’ה יובאנוביץ’ כבש. באיגוד הודיעו שההחלטה של יגאל פריד לשרוק לפנדל נכונה, וההחלטה ב-VAR לא להתערב נכונה.

בהודעה נרשם: “בדקה 87 נפסקה בעיטת עונשין לזכות מכבי חיפה. מדובר באירוע גבולי ולכן נכון עשה שופט המסך שלא התערב. שחקן ההגנה של מכבי ת"א שלח את רגלו לכיוון הכדור ויצר מגע עם שחקן ההתקפה של מכבי חיפה, שנגע באופן מובהק ראשון בכדור”.

לאזטיץ': "אם אני אגיד מה אני חושב, אענש"

באיגוד המשיכו: “כפי שניתן לראות בסרטון, הכדור פגע ברגלו של המגן רק לאחר המגע עם רגלו של שחקן ההתקפה. יודגש שמכיוון שמדובר באירוע גבולי, במידה ולא הייתה נפסקת בעיטת עונשין ע"י השופט במגרש, שופט המסך גם כן היה תומך ולא היה נדרש להתערב. הוועדה סבורה שמשך הבדיקה ע"י שופטי המסך היה ארוך מדי והנחיות יועברו בהתאם”.

לקינגס קאנגווה הגיע אדום

עוד במחזור הזה, במשחק בין הפועל באר שבע להפועל ת”א בדקה 32 הונף כרטיס צהוב לשחקן הפועל ב"ש קינגס קאנגווה. באיגוד העבירו: “העבירה בוצעה בעוצמה גבוהה, תוך שימוש בפקקים חשופים ובאופן שמסכן באופן ממשי את שלום היריב ולכן נדרש היה להניף כרטיס אדום כולל התערבות של שופט המסך, בגין עבירת משחק חמורה”.

קינגס קאנגווה מסמן שקט (רדאד גקינגס קאנגווה מסמן שקט (רדאד ג'בארה)
