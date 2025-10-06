יום שני, 06.10.2025 שעה 08:00
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

לפני ישראל, הולאנד: אני בכושר הטוב בקריירה

החלוץ נתן 0:1 לסיטי עם שער 9 בליגה ב-7 משחקים ו-18 ב-11 משחקים בסה"כ. פפ: "מנצ'סטר סיטי שלו". קראגר: "הסקורר הטוב בתולדות הליגה". המספרים

|
ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)
ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)

זה לא היה הכי יפה, לא הכי טוב, אבל מנצ’סטר סיטי עשתה את העבודה אתמול (ראשון) עם 0:1 קטן-גדול כדי להשיג ניצחון שני ברציפות בליגה, ושלישי בארבעת המשחקים האחרונים, כשלפתע פפ גווארדיולה וחניכיו רק שלוש נקודות מהמקום הראשון והכל פתוח במאבק הרותח על האליפות בפרמייר ליג.

אם היה צריך לתת לכם ניחוש אחד מי כבש את הגול של סיטי שנתן לה שלוש נקודות, כנראה שכל אחד ואחד היה פוגע על הניחוש הראשון. ארלינג הולאנד המשיך בכושר הפנומנלי שלו, ועשה את ההבדל בפעם המי יודע כמה עבור התכולים, כבר בדקה התשיעית.

כנראה שאין למישהו מאיתנו משהו נגד ארלינג הולאנד, אבל כישראלים הכושר הטוב שלו בא בתקופה הכי רעה שיש עבורנו, כי ממש בעוד חמישה ימים החלוץ האדיר יפגוש את ההגנה של רן בן שמעון ונבחרת ישראל, ואחרי הניצחון על ברטנפורד הוא הכריז: “לעולם לא הרגשתי טוב יותר מעכשיו. אני בכושר הכי טוב בקריירה שלי. אם להיות כן, אני חושב כמו ילד, ואני חושב שזה הופך אותי לטוב יותר כי אני מנותק יותר מאחרים”.

ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)

גם גווארדיולה החמיא בגדול: “בשלב הזה הולאנד מרגיש כמו ‘מנצ’סטר סיטי היא שלי’. הוא האריך כאן חוזה לעוד שנים רבות. הוא יותר שם עם הכדור, הוא עובד המון, מתמיד, לוחץ עוד ועוד, אני כל כך מרוצה ממנו”. קצת מספרים. בליגה הנורבגי עם תשעה שערים ובישול בשבעה מחזורים, באלופות תוסיפו עוד שלושה שערים בשני משחקים ותקבלו 12 שערים ובישול ב-9 משחקים, ואם מוסיפים נבחרת אז הוא עם 18 גולים ב-11 משחקים.

הולאנד כבש כעת בתשעה משחקים רצופים בקבוצה ונבחרת, הרצף הכי ארוך בקריירה שלו, והמשחק הבא כמובן ישראל. תשעה שערים בליגה אומר שהוא כבש כמו או יותר מלא פחות מ-13 מועדונים בפרמייר ליג כרגע, אגב, כולל מנצ’סטר יונייטד שעם 9 גם כן, או ניוקאסל שעם 6 בלבד.

ג’יימי קראגר החמיא בענק: “אני חושב שאנחנו צופים בכובש השערים הגדול ביותר שאי פעם שיחק בכדורגל האנגלי, אני חושב שאנחנו חווים כאן משהו שלא ראינו אי פעם, ואל תשכחו שבקבוצה הזו היו סקוררים כמו סרחיו אגוארו לפניו, אחד הגדולים אי פעם. זו רמה אחרת לגמרי מאגוארו, הוא הכי טוב שהיה כאן מבחינת כיבוש שערים”.

ארלינג הולאנד שמח (IMAGO)ארלינג הולאנד שמח (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */