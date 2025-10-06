לפני ישראל, הולאנד: אני בכושר הטוב בקריירה

זה לא היה הכי יפה, לא הכי טוב, אבל מנצ’סטר סיטי עשתה את העבודה אתמול (ראשון) עם 0:1 קטן-גדול כדי להשיג ניצחון שני ברציפות בליגה, ושלישי בארבעת המשחקים האחרונים, כשלפתע פפ גווארדיולה וחניכיו רק שלוש נקודות מהמקום הראשון והכל פתוח במאבק הרותח על האליפות בפרמייר ליג.

אם היה צריך לתת לכם ניחוש אחד מי כבש את הגול של סיטי שנתן לה שלוש נקודות, כנראה שכל אחד ואחד היה פוגע על הניחוש הראשון. ארלינג הולאנד המשיך בכושר הפנומנלי שלו, ועשה את ההבדל בפעם המי יודע כמה עבור התכולים, כבר בדקה התשיעית.

כנראה שאין למישהו מאיתנו משהו נגד ארלינג הולאנד, אבל כישראלים הכושר הטוב שלו בא בתקופה הכי רעה שיש עבורנו, כי ממש בעוד חמישה ימים החלוץ האדיר יפגוש את ההגנה של רן בן שמעון ונבחרת ישראל, ואחרי הניצחון על ברטנפורד הוא הכריז: “לעולם לא הרגשתי טוב יותר מעכשיו. אני בכושר הכי טוב בקריירה שלי. אם להיות כן, אני חושב כמו ילד, ואני חושב שזה הופך אותי לטוב יותר כי אני מנותק יותר מאחרים”.

ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)

גם גווארדיולה החמיא בגדול: “בשלב הזה הולאנד מרגיש כמו ‘מנצ’סטר סיטי היא שלי’. הוא האריך כאן חוזה לעוד שנים רבות. הוא יותר שם עם הכדור, הוא עובד המון, מתמיד, לוחץ עוד ועוד, אני כל כך מרוצה ממנו”. קצת מספרים. בליגה הנורבגי עם תשעה שערים ובישול בשבעה מחזורים, באלופות תוסיפו עוד שלושה שערים בשני משחקים ותקבלו 12 שערים ובישול ב-9 משחקים, ואם מוסיפים נבחרת אז הוא עם 18 גולים ב-11 משחקים.

הולאנד כבש כעת בתשעה משחקים רצופים בקבוצה ונבחרת, הרצף הכי ארוך בקריירה שלו, והמשחק הבא כמובן ישראל. תשעה שערים בליגה אומר שהוא כבש כמו או יותר מלא פחות מ-13 מועדונים בפרמייר ליג כרגע, אגב, כולל מנצ’סטר יונייטד שעם 9 גם כן, או ניוקאסל שעם 6 בלבד.

ג’יימי קראגר החמיא בענק: “אני חושב שאנחנו צופים בכובש השערים הגדול ביותר שאי פעם שיחק בכדורגל האנגלי, אני חושב שאנחנו חווים כאן משהו שלא ראינו אי פעם, ואל תשכחו שבקבוצה הזו היו סקוררים כמו סרחיו אגוארו לפניו, אחד הגדולים אי פעם. זו רמה אחרת לגמרי מאגוארו, הוא הכי טוב שהיה כאן מבחינת כיבוש שערים”.