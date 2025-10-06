יום שני, 06.10.2025 שעה 07:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

אכזבה בחיפה מצבירת הנקודות, מחמאות לכיוף

הירוקים היו מרוצים מהפנדל ב-1:1 נגד מכבי ת"א, אך לא מהטבלה: "לא במקרה איפה שאנו נמצאים". השוער הבריק: "מנע הפסד". מחמאות גם לסק ועלי מוחמד

|
שחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה לא הסתירו אתמול (ראשון) את שביעות רצונם מההחלטה של יגאל פריד לשרוק לפנדל לזכות הקבוצה מהכרמל שקבע חלוקת נקודות צודקת מול מכבי ת"א, לאור שתי המחציות השונות במשחק בהן כל אחת משתי הקבוצות שלטה יותר, אבל יחד עם זאת בחיפה יכולים לראות את עצמם מאוכזבים מאוד מקצב צבירת הנקודות עד כה.

אחרי שישה מחזורי ליגה הירוקים עם תשע נקודות פחות מהמקום הראשון בו נמצאת הפועל ב"ש ושתי נקודות בלבד יותר מהמקום העשירי בו נמצאת בני סכנין. על פניו מדובר ביבול דל מאוד של נקודות ביחס לעונה הקודמת, שם היה סגל הרבה פחות טוב מזה של העונה. בשלושת משחקי הליגה האחרונים חניכיו של דייגו פלורס זכו בשתי נקודות בלבד מתשע אפשרויות.

”התוצאות שלנו לא טובות ולא במקרה אנחנו נמצאים היום במקום שרחוק מאוד להיות המקום אליו אנחנו שואפים להגיע. כדי לנצח משחקים פלורס חייב להשתמש בשחקנים הנכונים, לשחק כמו למשל עם פיטר אגבה, ג’ורג’ה יובאנוביץ' וקנג'י גורה", אמרו בחיפה. במכבי חיפה מודעים לצורך הגדול לשחק פחות כדורגל שבלוני ויותר כדורגל יצירתי.

לאזטיץ': "אם אני אגיד מה אני חושב, אענש"

תכנית המשחק של פלורס אמש כמעט והוכיחה את עצמה במחצית הראשונה, בעיקר בזכות משחק הלחץ על שחקני ההגנה של מכבי ת"א, רק שלחיפה חסרה הייתה איכות בחלק הקדמי. מי שהצליח להשאיר למכבי חיפה נקודה יקרה ובכך מנע מבוכה היה השוער שריף כיוף שהחליף את גיאורגי ירמקוב וזכה ללא מעט מחמאות.

"כיוף הגיע למשחק עם מטען גדול של ביקורות ,בטח אחרי הגול שספג מול הפועל ב"ש, אבל שריף הוכיח שהוא יודע לנטרל רעשי רקע והיכולת שלו אתמול מנעה הפסד ומבוכה בצד שלנו", אמרו בקבוצה. מלבד כיוף זכו למחמאות במכבי חיפה גם עבדולאי סק ועלי מוחמד.

שריף כיוף (רדאד גשריף כיוף (רדאד ג'בארה)

סק, להוציא את הטעות שהובילה לשער היתרון של מכבי ת"א, היה תחנה אווירית ואחרונה לשחקני מכבי ת"א וגבר כמעט על כל מאבק מול דור פרץ שתופקד כחלוץ. המגן פייר קורנו שהוחלף בגלל פגיעה בבוהן רגלו ייבדק במהלך היום ובחיפה מקווים שלא מדובר בפציעה רצינית שתשבית את קורנו בתקופה הקרובה.

