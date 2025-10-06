יום שני, 06.10.2025 שעה 07:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

מכבי ת"א רותחת: זה שוד, לא היה דבר כזה שנים

האלופה עזבה את בלומפילד בכעס רב אחרי ה-1:1 עם מכבי חיפה: "מה שפריד וגרינלפד עשו פה זה ביזיון". בקבוצה סבורים שדור פרץ צריך לחזור לשחק בקישור

|
דור פרץ מתוסכל (רדאד ג'בארה)
דור פרץ מתוסכל (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב רותחת גם הבוקר (שני) אחרי ה-1:1 עם מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד. האלופה התקשתה מאוד לקבל את הדרך בה הסתיים המשחק מול הירוקים, כאשר ג'ורג'ה יובאנוביץ' השווה את התוצאה בדקה ה-92 מכדור עונשין מ-11 מטרים עליו הורה יגאל פריד, שופט המשחק, בעוד שופט ה-VAR, אוראל גרינפלד, שבדק ארוכות את האירוע, החליט לתמוך בהחלטה המקורית. 

הבלם, מוחמד עלי קמארה, שנגדו נשרקה העבירה, היה עצבני במיוחד אחרי המשחק וכמוהו גם כל השחקנים והנהלת המועדון. "מה שפריד וגרינפלד עשו כאן זה פשוט ביזיון. זה שוד, צריך להגיד את זה. לא היה דבר כזה שנים", אמר בכיר במועדון הצהוב, זאת אחרי שז'רקו לאזטיץ' עצר את עצמו מלהגיד את אשר על ליבו מחשש שיספוג עונש הרחקה בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. 

אחד מאנשי הצוות של לאזטיץ' אמר בסיום המשחק כשצעד לעבר חדרי ההלבשה: "ביזיון, זה לא שופט, מתחזה". במכבי ת"א לא הצליחו להירגע גם שעה ארוכה אחרי שריקת הסיום כאשר הלכו וצפו שוב ושוב בהילוכים החוזרים של האירוע ומבחינתם המקרה פשוט – קמארה מכניס את הרגל לתיקול רגיל, כחלק מהמשחק, נוגע בכדור וגם אם היה מגע בין הרגליים מי שסוחט אותו הוא איתן אזולאי, אך עבירה או פנדל, מבחינת אנשי הצהובים, לא היו ומדובר בתיקול לגטימי ותקין. 

לאזטיץ': "אם אני אגיד מה אני חושב, אענש"

מה שכמובן הוסיף לתחושות הקשות היא בדיקת ה-VAR הארוכה מאוד של גרינפלד, אותו גרינפלד שהיה צריך לגשת למסך שלוש פעמים במשחק מול עירוני טבריה כדי לשרוק שלושה פנדלים עבור הצהובים אחרי שלא ראה אותם בעצמו במגרש. "מאז אותו משחק הוא לא חזר לדשא, כנראה שהייתה לכך סיבה. אי אפשר להתנער מהתחושה הזו", הוסיפו במכבי ת"א. 

על המשחק עצמו אמרו בקבוצה: "מחצית ראשונה נוראית שלנו. לא היינו באירוע. הצלחנו לתקן במחצית את מה שצריך, היו לנו גם שלושה מצבים טובים מאוד לעשות את ה-0:2 שהיה גומר את המשחק, וגם בשנייה האחרונה לדור פרץ הייתה הזדמנות לגמור את המשחק עם ניצחון, וזה מבאס מאוד. פתאום מינוס 4 נקודות מהפסגה, שוב צריך לרדוף בשלב מוקדם, זה לא נעים ולא לזה פיללנו, אבל זה גם מחיר של העומסים וזה שהיה לנו רק אימון אחד לפני מכבי חיפה". 

טייריס אסאנטה מדבר עם יגאל פריד (רדאד גטייריס אסאנטה מדבר עם יגאל פריד (רדאד ג'בארה)

המסקנות אחרי המשחק הן ברורות. בקבוצה סבורים שדור פרץ צריך לחזור לשחק בקישור, כשחקן שמתחת לחלוץ, כפי שהוא עשה בשנתיים האחרונות בהצלחה רבה. בנוסף, בקבוצה אומרים ששוב איתמר נוי הוכיח שהוא שווה הרכב ראשון, וראוי להרבה יותר דקות משחק מלאזטיץ' בשל היכולות הטובות שלו עם הכדור ומול השער. אכזבה הייתה מהיכולת שהציגו עידו שחר, קרווין אנדרדה ושגיב יחזקאל במשחק.

לאזטיץ' יצטרך בפגרה לראות איך הוא מכניס לעניינים שחקנים נוספים ובמיוחד שחקני התקפה כדי שאפשר יהיה לחזור ולאזן את ההרכב בצורה הגיונית יותר אחרי שהניסוי עם פרץ לא צלח ובארבעת המשחקים בהם פתח בעמדה הזו, כאשר מאחוריו פתחו כל פעם שחקנים אחרים – מעידו שחר, דרך אנדרדה ועד אפילו אלעד מדמון וכריסטיאן בליץ', מכבי ת"א למעשה לא ניצחה ואיבדה נקודות מול פאוק סלוניקי, דינמו זאגרב, סכנין ומכבי חיפה. המשחק הבא יהיה כמובן הדרבי התל אביבי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */