במכבי נתניה שוקלים: המורחקים לוועדת משמעת

כעס גדול במכבי נתניה על הכרטיסים האדומים שספגו דניס קוליקוב והריברטו טבארש. הקבוצה של יוסי אבוקסיס הפסידה אמש (ראשון) לבני סכנין 2:1 לאחר שני ניצחונות רצופים ולמרות שהצליחה לחזור מפיגור בחיסרון מספרי, שני האדומים ובעיקר השני שהוביל לפנדל מיותר, גרמו לה לצאת עם מחמאות, אך ללא נקודות.

בנתניה לא אהבו בלשון המעטה את האדומים, כאשר אפילו נשקלת האפשרות להעמיד את השחקנים לוועדת משמעת: "אלו אדומים שבכלל לא קשורים למשחק. זה לא אדומים של כדורגל", אמרו במועדון. אבוקסיס ביקר את קוליקוב במחצית על האדום והזהיר את השחקנים שלא יחזרו על כך, אלא שבתוספת הזמן, הפורטוגלי לא יישם את הביקורת של מאמנו.

למעשה, נתניה תגיע למשחק מול מכבי חיפה ללא שלושה מבלמיה ואם עד לפני מספר שבועות בסגל היו קרוב לשישה בלמים, למשחק בסמי עופר יגיעו היהלומים עם יובל שדה (שהוא לא בלם טבעי), כארם ג'אבר (שהוא לא בלם טבעי) ואולי גם עם איתי בן שבת, אם יחלים מהפציעה.

אבוקסיס:הפסדנו היום בגלל שטויות

המאמן יוסי אבוקסיס אישר אתמול בסיום המשחק את הפרסום ב-ONE על כך שבקבוצה שוקלים לצרף את איתן טיבי, כאשר הצוות המקצועי כבר הבהיר בימים האחרונים כי הוא מעוניין במהלך: "אנחנו מאוד קצרים. אנחנו בודקים את האפשרות להביא עוד בלם, השם של טיבי עלה ויכול להיות שזה יקרה".

בחזרה למשחק: בנתניה היו מעודדים מכך שהקבוצה חזרה מפיגור בפעם השלישית ברציפות, גם בעשרה שחקנים וההרגשה היא שהתרומה של הזרים עוזרת, אך למרות שהמחצית השנייה של מתיאס דאבו הייתה טובה, ישנה ביקורת על כך שיכל בעוד מספר מקרים למסור.

אבוקסיס התייחס בסיום לשילוב של ווילסון האריס מהספסל ולענייני המערך: "מדברים על 4-2-4, 4-4-2. לא תמיד ההרכב שמסיים את המשחק הוא זה שצריך לפתוח את המשחק. איזה קבוצות בעולם משחקות 4-4-2 קווים? אולי רק אתלטיקו מדריד. אלו הכול סיסמאות של עיתונאים ופרשנים וזה סבבה. האריס היה מצוין כשנכנס ביחד עם דאבו, שהראה לי שהוא יכול אולי לשחק בקו. אבל לא ב-4-4-2, אלא ב-4-3-3".

איתן טיבי, יגיע לנתניה? (חגי מיכאלי)

הבשורה הלא פחות מדאיגה מהמשחק מגיעה מכיוונו של מקסים פלקושצ'נקו: הקשר, שפתח אתמול לאחר שהחלים כמעט לחלוטין מהפציעה במפשעה, שוב סובל מכאבים ואמש הוחלף במחצית הראשונה. אבוקסיס ציין כי הוא יצא כמה דקות מאוחר מדי ובקבוצה חוששים מקרע. הוא צפוי להיבדק.

הקשר מאור לוי, שעובר תקופה לא קלה עם הקהל, נכנס וכבש והיה מהיותר טובים, כאשר בסיום הוא סיפק מונולוג על מה שעובר עליו: "אנחנו בכדורגל: יהיו משחקים שאפתח ויהיו משחקים שלא. אם זה מה שהמאמן חשב לנכון, אני שמח שעליתי למגרש ועשיתי את כל מה שאני יכול כדי להוכיח אחרת".

"אני עובר תקופה קצת פחות טובה מתחילת העונה. גם מבחינה אישית אני לא מציג את היכולת שאני רגיל להציג ויכול להיות שהגול הזה שחרר משהו. אני שמח שנכנסתי ועשיתי את מה שאני יכול ואני עושה את זה בכל משחק. לפעמים זה נראה אולי מהצד שבשפת הגוף שלי אני לא רוצה, אבל בסוף זו הפרנסה והקריירה שלי. אני הכי רוצה להתקדם והכי רוצה לנצח בכל משחק. צר לי שאולי זה נראה לכמה אנשים פחות טוב".

מאור לוי (שחר גרוס)

על שפת הגוף: "זה הולך איתי משאני צעיר עוד לפני שהייתי פה ושפת גוף זה משהו שקשה לשנות, בטח בגיל הזה שאני יותר בוגר. זה חלק ממני, אבל אם יבדקו נתונים ומספרים כמה אני רץ או מחלץ אז אלו שחושבים שאני לא נותן הכול על המגרש יבינו שהם טועים".

לגבי מסר לקהל: "אני יודע שחלק גדול מהקהל אוהב אותי ואני אוהב אותם ומעריך אותם מאוד. אם הקהל יתמוך בי, אעשה הכול בשביל להחזיר לו על המגרש. אני חושב שעדיף שקהל יתמוך בשחקנים של הקבוצה שלו מאשר שיקלל אותם או ישרוק להם בוז. בסוף זה מזין האחד את השני: הקהל יעודד ויתמוך והשחקנים ירצו לתת לו יותר ולהיות טובים יותר על המגרש. ככה זה עובד בכדורגל".

על הכרטיסים האדומים הוסיף מאור לוי: "אני מסכים שהיה חוסר אחריות. אין מה לעשות עם זה יותר מדי עכשיו, אני מקווה שנלמד מזה ולא נעשה טעויות. אנחנו ממשיכים קדימה".