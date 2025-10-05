מכבי ר"ג גברה 59:81 על הפועל ב"ש/דימונה

המחזור השלישי של טורניר פתיחת העונה של ליגת אתנה ווינר - ליגת העל נשים בכדורסל הגיע לסיומו הערב (ראשון). מכבי רמת גן חגגה מול הפועל ב”ש, בנות פתח תקווה הפסידו בבית לאליצור חולון, אליצור רמלה ניצחה את מכבי כרמיאל ומכבי חיפה גברה על הפועל ירושלים.

בנות בני פתח תקווה – אליצור חולון 79:74

הרבע הראשון הסתיים בתוצאה 10:18 למארחות מפתח תקווה שהובילה גם בסיום המחצית 25:33. הרבע השלישי הסתיים אף הוא ביתרון 39:48 למארחות. ברבע הרביעי הצליחו שחקניות חולון לצמצם את הפער לשוויון 67 בסיום הרבע הרביעי. ההארכה הסתיימה במהפך ובניצחון האורחות מחולון 74:79.

קלעו לפתח תקווה: ספארקל טיילור (6 ריבאונדים) 21 נקודות, ג׳זמין פולארד (6 ריבאונדים) 18 נקודות, בויאנה קובסביץ׳ (6 ריבאונדים) 14 נקודות, מאי דיין 11 נקודות, אופיר קסטן רז (5 אסיסטים) 5 נקודות , נועה ושדי 3 נקודות, אריאנה פיליפס 2 נקודות.

קלעו לחולון: אליסה ברון (9 ריבאונדים, 4 אסיסטים) 28 נקודות, שאקיילה ג׳וזף (7 ריבאונדים) 16 נקודות, צליל וטורי 15 נקודות, אומו דיאלו 9 נקודות, קרלי ליטלפילד (7 ריבאונדים) 7 נקודות, מעיין כהן 4 נקודות.

אליצור חולון מול בנות פתח תקווה (ספי מגריזו)

הפועל ירושלים בית הכרם – מכבי חיפה 71:59

הרבע הראשון הסתיים בהובלה צמודה של חיפה 18:19, תוצאת המחצית הייתה 35:38 לחיפה. ברבע השלישי הצליחו שחקניות חיפה להגדיל את הפער עד ל- 44:56 בסיומו. המשחק הסתיים בניצחון 59:71 לחיפה.

קלעו לירושלים: ווילקינסון 15 נק' (10 ריבאונדים), פרי 13 נק' (3 ריבאונדים, 7 אסיסטים), פוקס-רובטין 10 נק' (2 ריבאונדים), מוריסון 6 נק' ( 9 ריבאונדים, אסיסט 1), אוסיגוואי 8 נק' (2 ריבאונדים), מישר 4 נק' (4 ריבאונדים), מגד 3 נק' (3 ריבאונדים, אסיסט 1).

קלעו לחיפה: סלרס 19 נק' (8 ריבאונדים, 5 אסיסטים ), הייגינס 14 נק' (8 ריבאונדים, 2 אסיסטים), מונונגה 6 נק' (10 ריבאונדים, 5 אסיסטים), רמבישזווסקה 11 נק' (4 ריבאונדים, 1 אסיסט), כיוף 9 נק' (4 ריבאונדים, 8 אסיסטים), פרסלי 7 נק' (ריבאונד אחד, 2 אסיסטים).

אליצור רמלה – מכבי כרמיאל בית הכרם 62:82

הרבע הראשון הסתיים בתוצאה 21:26 למארחות מרמלה. עד לסיום המחצית הראשונה, שחקניות רמלה הגדילו את יתרונן ל-33:52. המחצית השנייה הייתה בסימן סטטוס קוו, הרבע השלישי הסתיים ביתרון 20 למארחות מרמלה 52:72 ובסיום ניצחה רמלה 62:82.

מכבי רמת גן – הפועל באר שבע/דימונה 59:81

את הרבע הראשון רמת פתחה טוב וסיימה ביתרון 14:22. המשחק המשיך להיות חד צדדי ולמחצית הקבוצות ירדו בתוצאה 28:41 לרמת גן. הפער נשמר גם ברבע השלישי שהסתיים ב- 42:58 לקבוצה הביתית. היתרון של רמת גן המשיך לגדול ותוצאת סיום הייתה 59:81 למכבי רמת גן.



קלעו למכבי ר"ג: תומאס 23 נק' (9 ריבאונדים, אסיסט אחד), טרוטמן 15 נק' (10 ריבאונדים, אסיסט אחד), ויוייאנס 11 נק' (8 ריבאונדים, אסיסט אחד), חתקואי 10 נק' (6 ריבאונדים, 2 אסיסטים), תירוש 8 נק' (4 ריבאונדים, 4 אסיסטים), קוסמינה 9 נק' (5 ריבאונדים, אסיסט 1), קסנטיני 3 נק' (ריבאונד אחד), שני 2 נק' (ריבאונד 1).

קלעו לבאר שבע/דימונה: טלקר 16 נק' (אסיסט אחד), קונטס 10 נק' (4 ריבאונדים, 2 אסיסטים), יורקביצ'יוס 9 נק' (6 ריבאונדים, אסיסט אחד), כנעאן 7 נק' (4 ריבאונדים, 2 אסיסטים), בייקו 4 נק' (3 אסיסטים), זלין 3 נק' (ריבאונד אחד ואסיסט אחד), ווסטברוק 3 נק' (7 ריבאונדים, 7 אסיסטים), ג'ונסון 3 נק', יובנוביץ 2 נק' (4 ריבאונדים), קוזלוב 2 נק'.