באר יעקב ניצחה, משחק בכורה לאייל גולן

חולה על כדורגל. אייל גולן, הזמר הישראלי בן ה-54, עלה הערב (ראשון) למשחק בכורה במדי מכבי באר יעקב, מליגה ב׳ דרום ב׳, אותה מנהל מקצועית מאמן העבר, ניסן יחזקאל. בדקה ה-72 החליף גולן את יאיר שאול.

הופעת הבכורה של אייל גולן בעונת 2025/26 נערכה במסגרת המחזור הרביעי בליגה ב׳ דרום ב׳ כשהקבוצה המקומית פגשה את האחרונה בטבלה, מכבי שעריים, שירדה בעונה החולפת מליגה א׳ ונדמה כי בדרך הבטוחה לליגה ג׳.

בשעה 20:15 הוציאו ההתמודדות לדרך אחמד כבהא, פאוז מוסא ומיטל גבאי במגרש הסינתטי בבאר יעקב. לאחר 12 דקות משחק, שלו שבתאי קבע 0:1 למקומיים. עידן אלוני הוסיף וקבע 0:2 בדקה ה-41 ובכך הוריד הקבוצות למלתחות.

במחצית השנייה, עידו שבתאי הוסיף צמד (50׳, 90׳) וסגר עניין מול מכבי שעריים, כשקבע 0:4 מול הקבוצה האומללה בליגה, שהבקיעה שער בודד אחד וספגה כבר 28 שערים, במה שנראה כירידה שנייה ברציפות, מצד מועדון שהיה עד לפני מספר שנים בליגה הלאומית.