יום ראשון, 05.10.2025 שעה 23:28
כדורגל ישראלי

באר יעקב ניצחה, משחק בכורה לאייל גולן

במשחק השלמה בליגה ב׳ דרום ב׳, הקבוצה של גילי דמתי ניצחה 0:4 את מכבי שעריים שספגה כבר 28 שערים. הזמר בן ה-54 נכנס בדקה ה-72 ורשם 20 דקות משחק

|
אייל גולן (באר יעקב)
אייל גולן (באר יעקב)

חולה על כדורגל. אייל גולן, הזמר הישראלי בן ה-54, עלה הערב (ראשון) למשחק בכורה במדי מכבי באר יעקב, מליגה ב׳ דרום ב׳, אותה מנהל מקצועית מאמן העבר, ניסן יחזקאל. בדקה ה-72 החליף גולן את יאיר שאול.

הופעת הבכורה של אייל גולן בעונת 2025/26 נערכה במסגרת המחזור הרביעי בליגה ב׳ דרום ב׳ כשהקבוצה המקומית פגשה את האחרונה בטבלה, מכבי שעריים, שירדה בעונה החולפת מליגה א׳ ונדמה כי בדרך הבטוחה לליגה ג׳.

בשעה 20:15 הוציאו ההתמודדות לדרך אחמד כבהא, פאוז מוסא ומיטל גבאי במגרש הסינתטי בבאר יעקב. לאחר 12 דקות משחק, שלו שבתאי קבע 0:1 למקומיים. עידן אלוני הוסיף וקבע 0:2 בדקה ה-41 ובכך הוריד הקבוצות למלתחות.

אייל גולן ושחקני באר יעקב (באר יעקב)אייל גולן ושחקני באר יעקב (באר יעקב)

במחצית השנייה, עידו שבתאי הוסיף צמד (50׳, 90׳) וסגר עניין מול מכבי שעריים, כשקבע 0:4 מול הקבוצה האומללה בליגה, שהבקיעה שער בודד אחד וספגה כבר 28 שערים, במה שנראה כירידה שנייה ברציפות, מצד מועדון שהיה עד לפני מספר שנים בליגה הלאומית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */