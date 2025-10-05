המאזן הגרוע של מכבי חיפה לאחרונה נגד הגדולות

מכבי חיפה פשוט לא מצליחה לשבור את המחסום מול הגדולות של ליגת העל. גם הערב (ראשון), כשהתארחה אצל מכבי תל אביב, זה שוב לא קרה, הירוקים יצאו עם נקודה בלבד והמשיכו את הרצף המאכזב מול שלוש הגדולות של הכדורגל הישראלי: מכבי תל אביב, הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים.

בקיץ דיברו בכרמל על עונה של שינוי. אחרי חלון העברות שאכן היו בו לא מעט שינויים, קיוו שם לפתוח דף חדש, להיראות אחרת מול הגדולות, אולי אפילו להזכיר את הימים שבהם מכבי חיפה הייתה יריבה שווה בכל משחק גדול. אבל המציאות, שוב, הוכיחה אחרת.

התיקו הנוכחי האריך את הרצף העגום שכולל ניצחון אחד בלבד ב-18 המשחקים האחרונים מול שלוש הגדולות. ברצף הזה נכללים 12 הפסדים ורק ניצחון אחד בודד.

דייגו פלורס וסוף פודגוראנו (שחר גרוס)

18 המשחקים האחרונים מול הגדולות

2:0 למכבי ת"א בליגה

3:2 לבית"ר בליגה

2:0 להפועל ב"ש בליגה

3:1 למכבי ת"א בגמר גביע הטוטו

3:1 לבית"ר בליגה

3:0 למכבי ת"א בליגה

2:0 לב"ש בגביע

3:3 עם ב"ש בליגה

3:3 עם בית"ר בליגה

3:0 להפועל ב"ש בליגה

1:1 עם מכבי ת"א בליגה

1:2 על בית"ר בליגה

4:1 להפועל ב"ש בליגה

3:0 למכבי ת"א בליגה

2:0 לבית"ר במשחק האירופאיות

0:0 מול בית"ר בליגה

1:0 לב"ש

1:1 עם מכבי ת"א

בסופו של דבר, לא משנה כמה שמות חדשים הגיעו וכמה דפים נקיים נפתחו, מול הגדולות, מכבי חיפה עדיין נראית תקועה באותו הפרק.