ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

צ'אבי חשף: הקשר היחיד שהוא מודה שטוב ממנו

הספרדי עשה את האתגר בו שותקים עד ששומעים קשר טוב יותר: תחילה לא מצמץ עם גולר, ואלוורדה וגאבי, בהמשך חשב קצת עם למפארד וג'רארד, אך שם אחד לקח

|
צ'אבי (IMAGO)
צ'אבי (IMAGO)

צ’אבי הרננדס נחשב לאחד מגדולי שחקני הקישור בכל הזמנים, ויש שיאמרו, לגדול מכולם. הקריירה העשירה שלו בברצלונה ובנבחרת ספרד כוללת ארבע זכיות בליגת האלופות, שמונה אליפויות ספרד, שתי זכיות ביורו וכמובן את גולת הכותרת – זכייה במונדיאל 2010.

למרות זאת, השחקן שפרש וכיהן לאחרונה כמאמן ברצלונה, נדרש להתמודד עם שאלה לא פשוטה: האם יש קשר טוב ממנו? באירוע השקת הכדור הרשמי של מונדיאל 2026, ה"Trionda", לקח צ’אבי חלק בסרטון משעשע של יוצרי התוכן רולאס ואדרי קונטררס. האתגר: לשתוק עד שייאמר שם של קשר שהוא לדעתו טוב ממנו.

הניסוי התחיל עם שמות של כישרונות צעירים כמו ארדה גולר, גאבי, קובי מאיינו וקאמבינגה, אבל צ’אבי נותר אדיש. גם שמות כמו ריינדרס, פדרי, פדריקו ואלוורדה, זובימנדי ואנזו פרננדס לא גרמו לו למצמץ. ואז הגיעו שמות כבדים באמת.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

אגדות ששיחקו במקביל אליו: אנדראה פירלו, פרנק למפארד, סטיבן ג’רארד וקלוד מקללה. צ’אבי אמנם גילה הערכה, אך גם כאן, לא זז. מבחינתו, עדיין לא נשמע שם של קשר טוב ממנו. לבסוף, מגיע השם שגורם לשחקן העבר סוף סוף להגיב: זינדין זידאן, השחקן הגדול בתולדות צרפת ואחד מקשרי הכדורגל האלגנטיים ביותר שאי פעם נגעו בכדור.

בזכות האיכות יוצאת הדופן שלו, שיחק בקבוצות הגדולות של אירופה, כמו יובנטוס וריאל מדריד, וכבש את העולם ב-1998 כשניצח עם נבחרת צרפת את ברזיל 0:3 בגמר המונדיאל שנערך באצטדיון סטאד דה פראנס. באותה שנה גם זכה בכדור הזהב. האוהדים כמובן מיהרו להגיב ברשתות החברתיות, וחלקם תהו: האם צ’אבי היה שותק אם היו אומרים את השם אינייסטה?

זינדין זידאן (IMAGO)זינדין זידאן (IMAGO)
