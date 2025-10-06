צ'אבי חשף: הקשר היחיד שהוא מודה שטוב ממנו

צ’אבי הרננדס נחשב לאחד מגדולי שחקני הקישור בכל הזמנים, ויש שיאמרו, לגדול מכולם. הקריירה העשירה שלו בברצלונה ובנבחרת ספרד כוללת ארבע זכיות בליגת האלופות, שמונה אליפויות ספרד, שתי זכיות ביורו וכמובן את גולת הכותרת – זכייה במונדיאל 2010.

למרות זאת, השחקן שפרש וכיהן לאחרונה כמאמן ברצלונה, נדרש להתמודד עם שאלה לא פשוטה: האם יש קשר טוב ממנו? באירוע השקת הכדור הרשמי של מונדיאל 2026, ה"Trionda", לקח צ’אבי חלק בסרטון משעשע של יוצרי התוכן רולאס ואדרי קונטררס. האתגר: לשתוק עד שייאמר שם של קשר שהוא לדעתו טוב ממנו.

הניסוי התחיל עם שמות של כישרונות צעירים כמו ארדה גולר, גאבי, קובי מאיינו וקאמבינגה, אבל צ’אבי נותר אדיש. גם שמות כמו ריינדרס, פדרי, פדריקו ואלוורדה, זובימנדי ואנזו פרננדס לא גרמו לו למצמץ. ואז הגיעו שמות כבדים באמת.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

אגדות ששיחקו במקביל אליו: אנדראה פירלו, פרנק למפארד, סטיבן ג’רארד וקלוד מקללה. צ’אבי אמנם גילה הערכה, אך גם כאן, לא זז. מבחינתו, עדיין לא נשמע שם של קשר טוב ממנו. לבסוף, מגיע השם שגורם לשחקן העבר סוף סוף להגיב: זינדין זידאן, השחקן הגדול בתולדות צרפת ואחד מקשרי הכדורגל האלגנטיים ביותר שאי פעם נגעו בכדור.

בזכות האיכות יוצאת הדופן שלו, שיחק בקבוצות הגדולות של אירופה, כמו יובנטוס וריאל מדריד, וכבש את העולם ב-1998 כשניצח עם נבחרת צרפת את ברזיל 0:3 בגמר המונדיאל שנערך באצטדיון סטאד דה פראנס. באותה שנה גם זכה בכדור הזהב. האוהדים כמובן מיהרו להגיב ברשתות החברתיות, וחלקם תהו: האם צ’אבי היה שותק אם היו אומרים את השם אינייסטה?