רגע לפני פגרת הנבחרות, המחזור השישי של ליגת העל ננעל הערב (ראשון) כאשר מכבי נתניה נכנעה 2:1 לבני סכנין בזכות פנדל מדויק של איאד אבו עביד בתוספת הזמן.

אבוקסיס:הפסדנו היום בגלל שטויות

מאמן היהלומים, יוסי אבוקסיס, אמר בסיום המשחק על הפנדל בתוספת הזמן: “עוד לא הספקתי לראות, הבנתי שהייתה עבירה שטותית. אני כועס על המהלך הזה, במיוחד אחרי מה שדניס עשה במחיצת. היינו צריכים ללמוד מזה ולא לעשות שטויות בטח שאנחנו בפיגור שחקן. הפסדנו היום לא בכדורגל, אלא בגלל שטויות שלנו”.

על התחושה שהכל השתבש לו במשחק: “כן, אמרת הכל. התחלנו מצוין והיה פנדל. החמצנו אותו והמשכנו לתקוף וגם החמצנו. קיבלנו אדום שטותי. זה לא אדום של כדורגל. בחצי השני שיחקנו מצוין והשוונו, אך הפנדל הפסיד לנו את המשחק”.

יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

על כך שיש לו קבוצה טובה: “אני מסכים, הקבוצה משתפרת בטח עם השחקנים שהגיעו. אלו שחקנים ששיפרו אותנו. קיבלנו מכה עם פציעותיהם של הבלמים שלנו. שדה עשה משחק טוב כבלם. יש לנו קבוצה טובה וככל שמתקדמת העונה אנחנו מתחברים ונראים טוב”.

על העבירה שהובילה לפנדל השני אמר אבוקסיס: “מה יש להגיד, התמונות אומרות הכל. אני מאוכזב וכועס על זה. זה חוסר אחריות של השחקנים, אני מנסה להבין מאיפה זה הגיע. שני האדומים שטותיים, ובמקום ללמוד מהראשון הפסדנו את המשחק”.

גם מאמן המנצחת, שרון מימר, דיבר בסיום והתייחס ליתרון המספרי של קבוצתו: “הפעם זה לטובתנו, זה היופי בכדורגל. הכדורגל אמוציונלי ואנחנו רואים אדומים בכל המשחקים. אני מקווה שהשחקנים שלי ילמדו מזה”.

שרון מימר (רועי כפיר)

על הגיבור שלו, איאד אבו עביד, אמר: “כשהוא בכותרות זה תמיד טוב”.

המאמן הוסיף כי: “לא נכנסו טוב למשחק, לא היינו שקטים. נתניה היו ראויים להשוות במשחק ואפילו יותר. אנחנו קבוצה בתהליך, ואנחנו טועים ולומדים. אני שמח שזה נלמד על ניצחון מתוק בדקה התשעים”.

על שינוי המערך שלו בזמן המשחק: “שינינו כבר במחצית הראשונה, וסגרנו דיי טוב. במחצית השנייה הייתה פאניקה ופתאום שחקנים איבדו סבלנות. צריך לזכור שאנחנו קבוצה מאוד צעירה, השחקנים צריכים לייצר בגרות ולשמור על ריכוז במשך 90 דקות. הם עוברים תהליך בתור שחקנים והם ילמדו מהם וייראו טוב יותר בהמשך”.

אבו עביד בועט את הפנדל (רועי כפיר)

על השאיפות של קבוצתו לעונה אמר: “הניצחון הזה הרחיק אותנו מעט מהתחתית. לאור מה שעברנו בתחילת העונה, זה טוב להתרחק מהתחתית. אני רוצה לראות קבוצה בצלמי, עם רצון להניע כדור ולנצח בכל משחק. זאת קבוצה שאני רוצה”.

גיבור הניצחון, איאד אבו עביד, דיבר בסיום המשחק על כך שקבוצתו אוהבת דרמות: “היינו צריכים להניע את הכדור יותר. הובלנו וזה לא היה צריך לקרות. צריך לדעת לקחת נקודות בכוח וזה מעיד על חוזק של קבוצה”.

כשנשאל על האם הוא מעדיף לעמוד כשוער בפנדלים או לבעוט אותם, ואיפה הרגיש יותר שמח השיב: “שתי סיטואציות מאוד שמחות, השבוע אני אהיה יותר שמח”.

מאור לוי (חגי מיכאלי)

על השאלה האם הוא יחזור כשיר יותר אחרי הפגרה: “אני מקווה מאוד, אני עובד מאוד קשה עבור זה. אני רוצה להקדיש את השער הזה לאמא שלי שהיה לה יום הולדת לפני כמה ימים”.

כובש השער למכבי נתניה, מאור לוי, אמר בסיום על הבעיטה של הקבוצה שלו בדלי: “אני חושב שזה חוסר אחריות של השחקנים שלנו ואני רוצה שהם ילמדו מזה. מותר לעשות טעויות והעיקר שילמדו מזה. אני שמח שנכנסתי והחזרתי אותנו למשחק אבל צר לי שלא ניצחנו”.

על מה שלא עובד לקבוצתו השיב: “כן אבל אני חושב שאחרי האדום הראשון עלינו כדי לעלות ולחזור למשחק. אני גאה בשחקנים ובמקום להוריד את הראש הצלחנו לחזור למשחק. אני רוצה שנלמד מזה להבא ויש דברים טובים שאפשר לקחת להמשך והלאה”.

על דניס קוליקוב אמר: “באתי אליו במחצית ואמרתי לו שזה בסדר ושזה קורה לכולם, בטח למישהו בגילו שעושה את הצעדים הראשונים בבוגרים. זה קורה ולומדים מזה”.

על המשדך העונה השיב: “אני חושב שתחרות זה בריא, נעבוד קשה בפגרה על מנת לחזור טובים יותר”.