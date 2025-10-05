רשמית: עידן ורד הצטרף למכבי פתח תקווה

הקשר הוותיק עידן ורד חתם רשמית במכבי פתח תקווה עד לסיום העונה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. ורד, שהחל להתאמן עם הקבוצה לאחרונה, הצטרף רשמית לסגל של המאמן נועם שוהם במטרה לחזק את הקבוצה לקראת המשך הליגה.

ורד, ששיחק בעונה שעברה במלאבס ורשם 30 הופעות עם שער אחד וארבעה בישולים, בחר לשוב גם לאחר הירידה לליגה הלאומית ולהוות דמות מנוסה ומובילה בחדר ההלבשה.

ורד עצמו אמר לאחר החתימה: "שמח ומאושר להמשיך עוד עונה במכבי פתח תקוה. המטרות שלנו ברורות, ואני בטוח שנעמוד בהן. תודה רבה להנהלה והצוות המקצועי על האמון וההערכה. יאללה מכבי".