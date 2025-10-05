יום ראשון, 05.10.2025 שעה 21:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1311-158סביליה5
139-118אלצ'ה6
139-98אתלטיק בילבאו7
129-147אתלטיקו מדריד8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
614-48אוביידו16
617-58ג'ירונה17
59-67סלטה ויגו18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

המסקנות שפליק צריך להסיק מצמד ההפסדים

זמן למחשבות: מה הוביל להפסדים לפ.ס.ז' וסביליה, החמצת הפנדל של לבנדובסקי, אולמו נעלם, מה הסיפור של לאמין ימאל ונבחרת ספרד והחזרה לקאמפ נואו

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

ברצלונה אחרי שני הפסדים, 2:1 לפאריס סן ז’רמן ו-4:1 לסביליה, אבל הפגרה באה לה בדיוק בזמן. הפציעות של שחקני ההתקפה המובילים וסגנון המשחק של האנזי פליק פגעו בקטאלונים שמאוכזבים מההפסד הראשון בליגה הספרדית ומאיבוד הפסגה אחרי המשחק בפיחואן - והאנזי פליק מקבל זמן למחשבות.

אסי ממן, אורן קדוש ודוד מילמן בפודקאסט ברצלונה ב-ONE מסכמים: מה הוביל להפסדים הללו, הניצחונות הטקטיים של פאריס סן ז׳רמן וסביליה מול הסגנון של פליק, הרכב הבלמים בהגנה שמשתנה ממשחק למשחק, וגם בחירת ההצבות של שחקני ההתקפה על הדשא לא עזרו.

היממו אותה: סביליה מפרקת את ברצלונה 1:4

הנתונים המאכזבים, לבנדובסקי מחמיץ פנדל וגם רוני ברדג’י לא עושה את ההבדל ברגעים החשובים, דני אולמו נעלם, הג’וקר שהיה חסר בספסל, הפציעות, מה הסיפור של לאמין ימאל ונבחרת ספרד, החזרה לקאמפ נואו מתעכבת, וגם: הבנים של פטריק קלייברט עשו משהו מדהים השבוע והאם אחד מהם יחליף בקרוב את ראשפורד שנפצע גם הוא? האזינו לפרק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
