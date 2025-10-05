המסקנות שפליק צריך להסיק מצמד ההפסדים

ברצלונה אחרי שני הפסדים, 2:1 לפאריס סן ז’רמן ו-4:1 לסביליה, אבל הפגרה באה לה בדיוק בזמן. הפציעות של שחקני ההתקפה המובילים וסגנון המשחק של האנזי פליק פגעו בקטאלונים שמאוכזבים מההפסד הראשון בליגה הספרדית ומאיבוד הפסגה אחרי המשחק בפיחואן - והאנזי פליק מקבל זמן למחשבות.

אסי ממן, אורן קדוש ודוד מילמן בפודקאסט ברצלונה ב-ONE מסכמים: מה הוביל להפסדים הללו, הניצחונות הטקטיים של פאריס סן ז׳רמן וסביליה מול הסגנון של פליק, הרכב הבלמים בהגנה שמשתנה ממשחק למשחק, וגם בחירת ההצבות של שחקני ההתקפה על הדשא לא עזרו.

היממו אותה: סביליה מפרקת את ברצלונה 1:4

הנתונים המאכזבים, לבנדובסקי מחמיץ פנדל וגם רוני ברדג’י לא עושה את ההבדל ברגעים החשובים, דני אולמו נעלם, הג’וקר שהיה חסר בספסל, הפציעות, מה הסיפור של לאמין ימאל ונבחרת ספרד, החזרה לקאמפ נואו מתעכבת, וגם: הבנים של פטריק קלייברט עשו משהו מדהים השבוע והאם אחד מהם יחליף בקרוב את ראשפורד שנפצע גם הוא? האזינו לפרק.