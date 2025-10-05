יום ראשון, 05.10.2025 שעה 21:58
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

הטקס המרגש של מכבי ת"א עבור אוהדיה החטופים

הצהובים ערכו טקס מצמרר עבור תמיר אדר ז"ל, יוסי שרעבי ז"ל, גלי ברמן, זיוי ברמן ועומרי מירן. בדשא הוצבו 5 כיסאות ריקים ועלו לשמיים אלומות אור

החולצות למען החטופים אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
לפני שריקת הפתיחה למשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה הערב (ראשון) בבלומפילד, נערך טקס מצמרר לזכר חמשת אוהדי הקבוצה שנחטפו לעזה באירועי 7 באוקטובר, תמיר אדר ז"ל, יוסי שרעבי ז"ל, גלי ברמן, זיוי ברמן ועומרי מירן.

על הדשא הוצבו חמישה כיסאות ריקים, על כל אחד מהם חולצה צהובה עם שמו של אחד החטופים, וסמוך לפתיחת המשחק עלו לשמיים חמש אלומות אור, כל אחת מהן מסמלת את אחד מאוהדי מכבי תל אביב שנמצא בשבי או שנרצח. על רקע דממת הקהל והאור הצהוב שמילא את היציעים, הוקראה קריאה נרגשת להשבת כל החטופים הביתה.

מי שנשא דברים בשם המשפחות היה דני מירן, אביו של עומרי מירן, שנמצא בשבי חמאס זה 730 ימים. מירן אמר בקול חנוק: "קהל יקר, אני דני מירן, אביו של עומרי מירן שנמצא בשבי חמאס כבר 730 ימים, 730 ימים של כאב, של אי ודאות, של המתנה מתמשכת. כמו שאני אומר לעצמי מדי יום – אני לא תולה תקוות, אני פשוט מחכה כל יום".

בהמשך דבריו ציין: "הערב אנחנו מציינים שנתיים מאז 7 באוקטובר ופרוץ מלחמת חרבות ברזל. שנתיים של כאב וגעגוע אינסופי, אך גם של תקווה עיקשת שלא תכבה לעולם. חמש אלומות האור החוצות את שמי בלומפילד הן קריאה של כולנו להשבת כל החטופים והחטופה הביתה – גלי ברמן, זיוי ברמן, עומרי מירן, תמיר אדר ז"ל ויוסי שרעבי ז"ל".

בסיום דבריו הוסיף מירן מסר של אחדות ותקווה: "אנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות צה"ל שנלחמים בחזית, מחבקים את הפצועים ומתייחדים עם זכר הנופלים. כאן מבלומפילד, אנו מתחייבים לא לשכוח, לא לוותר, לא לשקוט – ולהמשיך בזעקה עד שכל בן ובת ישובו הביתה. הערב הזה, בלב אחד וקול אחד, צהובים וירוקים כאחד, מאוחדים סביב התקווה לראות את כולם בבית עכשיו. יחד אנחנו חזקים – עם ישראל חי!"

הטקס המרגש, שנערך במעמד אוהדים משתי הקבוצות, הזכיר לכולם שבמאבק על השבת החטופים אין צבעים ואין יריבויות, רק עם אחד המאוחד בתקווה אחת.

