יום ראשון, 05.10.2025 שעה 20:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
1311-158סביליה4
139-118אלצ'ה5
139-98אתלטיק בילבאו6
129-147אתלטיקו מדריד7
127-117בטיס8
129-107אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
814-108ולנסיה14
614-48אוביידו15
617-58ג'ירונה16
510-77ראיו וייקאנו17
59-67סלטה ויגו18
511-77ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"עלינו למגרש ישנים, צריכים לעשות חשבון נפש"

פדרי, קוברסי, באלדה ודה יונג בביקורת עצמית קשה אחרי ההפסד 4:1 לסביליה ולא סיפקו תירוצים, גם פליק הסביר את המפלה: "פשוט עשינו טעויות חמורות"

|
פדרי (IMAGO)
פדרי (IMAGO)

אחרי ההפסד הכואב 4:1 לסביליה, ברצלונה ניסתה להסביר, ובעיקר להבין, איך הכל התפרק. המאמן האנזי פליק והשחקנים דיברו בכנות על הכישלון, תוך שהם מודים שהקבוצה נראתה חסרת אנרגיה, רעיונות וביטחון.

המאמן האנזי פליק סיכם: "המחצית הראשונה לא הייתה טובה מבחינתנו. הם היו אגרסיביים, ולא מצאנו פתרונות. במחצית השנייה הגבנו, ואני מעריך את זה. אני לא רוצה לחפש תירוצים, עלינו ללמוד מהמשחק הזה ולבחון לאן אנחנו הולכים מכאן. אנחנו צריכים להילחם כדי שזה לא יקרה שוב, ולהתחרות על כל התארים, גביע המלך, הליגה והצ'מפיונס. אנחנו קבוצה טובה, והתוצאות יחזרו".

פליק הוסיף כי אינו מוטרד מהמערך, אלא מהגישה: "לא מדובר במבנה או במערכת. פשוט עשינו טעויות חמורות. השחקנים ניסו, אבל לא שיחקנו ברמה הנדרשת. מה שקרה במחצית הראשונה לא יכול לחזור. נלמד גם מהמשחק הזה וגם מהתבוסה מול פ.ס.ז'. אחרי פגרת הנבחרות נקבל כמה שחקנים פצועים בחזרה ונעבוד כדי להשתפר".

היממו אותה: סביליה מפרקת את ברצלונה 1:4

המאמן הדגיש כי הוא רואה גם נקודות אור: "התחושה של היום צריכה לתת לנו כוח להמשך. ראיתי תגובה במחצית השנייה, וזה חשוב. עכשיו צריכים להמשיך קדימה, הראש למעלה. ההפסד הזה כואב, אבל זו לא סיבה להרים ידיים".

פליק התייחס גם לעומס ולפגרה הקרובה: "אני לא יודע אם הפגרה תועיל יותר מבחינה פיזית או מנטלית, אבל זה טוב לשחקנים לצאת לסביבה אחרת. זה יעזור להם לחזור רעבים יותר. כשנחזור, נעבוד קשה כדי לשוב לרמה שלנו".

בצד השחקנים, היו לא מעט אמירות נוקבות. פרנקי דה יונג אמר בכנות: "חלק מזה זה פשוט עייפות מצטברת. שיחקנו שבעה משחקים בתוך 21 ימים, אבל לפעמים לרדוף אחרי הכדור מתיש יותר מכל דבר אחר".

פאו קוברסי הוסיף ביקורת עצמית: "עלינו למגרש ישנים. אני לא רוצה לדבר על המגרש או על מזג האוויר, זה עלינו. אנחנו צריכים לחזור ללחוץ כמו בעונה שעברה".

קוברסי (IMAGO)קוברסי (IMAGO)

אלחנדרו בלאדה הסביר: "זה היה משחק מסובך, גם בגלל השעה וגם בגלל החום, אבל זו לא סיבה. אין תירוצים".

פדרי סיכם במילים פשוטות, אך כואבות: "לא שיחקנו אף פעם משחק כזה. אנחנו חייבים לעבוד קשה כדי שזה לא יקרה שוב. חייבים לעשות הרבה מאוד חשבון נפש".

