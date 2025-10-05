יום ראשון, 05.10.2025 שעה 21:58
אוהדי סכנין ישבו בזמן דקת הדומייה לזכר נרצחים

טרם ההתמודדות מול מכבי נתניה, קהל האורחת של הקבוצה מהמגזר לא עמד בזמן הטקס המסורתי של היהלומים ובפעולה מכוערת לא כיבד את מעמד האירוע החשוב

אוהדי בני סכנין (ראובן שוורץ)
אוהדי בני סכנין (ראובן שוורץ)

המחזור השישי של ליגת העל המשיך הערב (ראשון) עם משחק בין מכבי נתניה לבני סכנין באצטדיון הביתי של היהלומים. שתי הקבוצות היו יחסית צמודות זו לזו בטבלה טרם שריקת הפתיחה, שבה קיבלנו גם אירוע מכוער מצד אוהדי הקבוצה מהמגזר.

האוהדים של סכנין כהרגלם לא כיבדו את דקת הדומייה שנתניה עורכת כל משחק לזכר הנרצחים, וישבו באותו הזמן. הפעולה הזו מצטרפת כמובן לאירועים קודמים של קהל סכנין, שלא כיבד בעבר גם את המנון המדינה.

באשר למפגשי העבר בין הקבוצות, לפני המשחק של המחזור הנוכחי: ב-15 המפגשים האחרונים, נתניה היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה יותר פעמים עם שמונה כאלה, כשמנגד סכנין עם שני ניצחונות בלבד, כשחמש פעמים המשחק הסתיים ללא הכרעה. בעונה שעברה, כל מועדון ניצח פעם אחת בביתו.

אוהדי בני סכנין באצטדיון נתניה (רועי כפיר)אוהדי בני סכנין באצטדיון נתניה (רועי כפיר)
