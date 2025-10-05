יום ראשון, 05.10.2025 שעה 20:05
כדורגל עולמי  >> ליגה יוונית
ליגה יוונית 25-26
133-135אולימפיאקוס1
131-65א.א.ק. אתונה2
114-75פאוק סלוניקי3
107-166לודיקוס4
107-66אריס סלוניקי5
99-96וולוס6
78-95קיפיסיאס7
69-65אופי כרתים8
55-55אטרומיטוס9
511-46פאנסרייקוס10
56-64פנאתינייקוס11
411-76לאריסה12
412-46פאנטוליקוס13
212-76אסטרס טריפוליס14

אבו פאני בישל בפרנצווארוש, לאיוס הבקיע ביוון

הישראלי שחזר לעניינים בהונגריה עזר לקבוצתו, אך זו נעצרה עם 2:2. קניקובסקי פתח. שחקן לבאדיאקוס הבקיע בחגיגה של קבוצתו, ניצחון לבר לין וקריבאס


מוחמד אבו פאני (IMAGO)
מוחמד אבו פאני (IMAGO)

הלגיונרים הישראלים באירופה ובשאר העולם המשיכו גם היום (ראשון) להתחרות עם הקבוצות שלהם במסגרות השונות. כולם שואפים כמובן לעזור לחבריהם לנצח ובאופן אישי, לרשום תרומה ישירה לשערים ולפעולות משחק נוספות שמביאות נקודות.

# מוחמד אבו פאני נכנס כמחליף בפרנצווארוש בדקה ה-54 ובישל לאלכסנדר פשיץ’ את היתרון, אך לצערו קבוצתו ספגה בתוספת הזמן וסיימה ב-2:2 מול פאקס. גבי קניקובסקי פתח והוחלף בדקה ה-68.

# הישאם לאיוס פתח בהרכב לבאדיאקוס שנצמדה לצמרת בליגה היוונית, כשהיא מובילה 0:5 מול פאנטוליקוס. הישראלי כבש את השער החמישי של קבוצתו והוחלף בדקה ה-65.

# בר לין לא פתח בהרכב קריבאס האוקראינית, אך כבר בדקה ה-25 נכנס כשקבוצתו הובילה 0:1. זה נגמר בניצחון 1:3 מול קודריבקה, ועלייה למקום השלישי בליגה.

