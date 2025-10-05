אבו פאני בישל בפרנצווארוש, לאיוס הבקיע ביוון

הלגיונרים הישראלים באירופה ובשאר העולם המשיכו גם היום (ראשון) להתחרות עם הקבוצות שלהם במסגרות השונות. כולם שואפים כמובן לעזור לחבריהם לנצח ובאופן אישי, לרשום תרומה ישירה לשערים ולפעולות משחק נוספות שמביאות נקודות.

# מוחמד אבו פאני נכנס כמחליף בפרנצווארוש בדקה ה-54 ובישל לאלכסנדר פשיץ’ את היתרון, אך לצערו קבוצתו ספגה בתוספת הזמן וסיימה ב-2:2 מול פאקס. גבי קניקובסקי פתח והוחלף בדקה ה-68.

# הישאם לאיוס פתח בהרכב לבאדיאקוס שנצמדה לצמרת בליגה היוונית, כשהיא מובילה 0:5 מול פאנטוליקוס. הישראלי כבש את השער החמישי של קבוצתו והוחלף בדקה ה-65.

# בר לין לא פתח בהרכב קריבאס האוקראינית, אך כבר בדקה ה-25 נכנס כשקבוצתו הובילה 0:1. זה נגמר בניצחון 1:3 מול קודריבקה, ועלייה למקום השלישי בליגה.