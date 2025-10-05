יום ראשון, 05.10.2025 שעה 20:44
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
1311-158סביליה4
139-118אלצ'ה5
139-98אתלטיק בילבאו6
129-147אתלטיקו מדריד7
127-117בטיס8
129-107אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
814-108ולנסיה14
614-48אוביידו15
617-58ג'ירונה16
510-77ראיו וייקאנו17
59-67סלטה ויגו18
511-77ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"ברצלונה הגרועה ביותר בעידן פליק נחשפה"

בקטלוניה לא ריחמו על בארסה אחרי ההפסד המשפיל 4:1 לסביליה: "כישלון מוחלט", "מי האמין שהפגרה תבוא בטוב". במדריד חגגו: "החזיקו את הפסגה לשבוע"

|
שחקני ברצלונה מאוכזבים (IMAGO)
שחקני ברצלונה מאוכזבים (IMAGO)

ההפסד הראשון העונה של ברצלונה הגיע הערב (ראשון), והוא היה כואב במיוחד. הקטלונים התארחו אצל סביליה במסגרת המחזור השמיני של הליגה הספרדית, ונכנסו לתוך סיוט ברמון סאנצ’ס פיחואן – כזה שנגמר עם 1:4 מהדהד לזכות האנדלוסים על חשבון החבורה של האנזי פליק.

בתקשורת המקומית כאבו עם בארסה, אבל לא ריחמו בביקורות: “כישלון מוחלט!”, נכתב בכותרת הראשית של ה’מונדו דפורטיבו’, שם הוסיפו: “סביליה חשפה את ברצלונה הגרועה ביותר בעידן פליק”. ב’ספורט’ פירגנו למארחת: “ניצחון היסטורי ומוצדק לסביליה”.

העיתונות בקטלוניה הבינה פתאום שפגרת הנבחרות באה לטובת הבלאוגרנה: “מי היה מאמין, הפגרה באה בזמן טוב לאיפוס”. גם ההפסד הדרמטי במסגרת ליגת האלופות לפאריס סן ז’רמן, קיבל התייחסות ונטען כי השפיע: “גבה מחיר הן מבחינה גופנית והן בנפש”.

היממו אותה: סביליה מפרקת את ברצלונה 1:4

“ברצלונה הייתה בלי ניצוץ, איטית, חסרת רעיונות עם הכדור וחסרת אגרסיביות בלחץ שלה, בעיקר בהתחלה”, נכתב על אלופת ספרד, שאיבדה את פסגת הטבלה לריאל מדריד – כאשר בצד של היריבה הגדולה חגגו כמובן ובציניות משהו: “החזיקו את המקום הראשון, לשבוע בלבד”, נכתב ב’מארקה’. ב’אס’ הגדילו לומר: “כשל רב איברי”.

