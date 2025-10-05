"ברצלונה הגרועה ביותר בעידן פליק נחשפה"

ההפסד הראשון העונה של ברצלונה הגיע הערב (ראשון), והוא היה כואב במיוחד. הקטלונים התארחו אצל סביליה במסגרת המחזור השמיני של הליגה הספרדית, ונכנסו לתוך סיוט ברמון סאנצ’ס פיחואן – כזה שנגמר עם 1:4 מהדהד לזכות האנדלוסים על חשבון החבורה של האנזי פליק.

בתקשורת המקומית כאבו עם בארסה, אבל לא ריחמו בביקורות: “כישלון מוחלט!”, נכתב בכותרת הראשית של ה’מונדו דפורטיבו’, שם הוסיפו: “סביליה חשפה את ברצלונה הגרועה ביותר בעידן פליק”. ב’ספורט’ פירגנו למארחת: “ניצחון היסטורי ומוצדק לסביליה”.

העיתונות בקטלוניה הבינה פתאום שפגרת הנבחרות באה לטובת הבלאוגרנה: “מי היה מאמין, הפגרה באה בזמן טוב לאיפוס”. גם ההפסד הדרמטי במסגרת ליגת האלופות לפאריס סן ז’רמן, קיבל התייחסות ונטען כי השפיע: “גבה מחיר הן מבחינה גופנית והן בנפש”.

“ברצלונה הייתה בלי ניצוץ, איטית, חסרת רעיונות עם הכדור וחסרת אגרסיביות בלחץ שלה, בעיקר בהתחלה”, נכתב על אלופת ספרד, שאיבדה את פסגת הטבלה לריאל מדריד – כאשר בצד של היריבה הגדולה חגגו כמובן ובציניות משהו: “החזיקו את המקום הראשון, לשבוע בלבד”, נכתב ב’מארקה’. ב’אס’ הגדילו לומר: “כשל רב איברי”.