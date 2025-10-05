האירוח המרגש של א.א. פאחם לאילת בילדים ג'

כשבמחלקת הנוער של בני אילת ראו את תוצאות משחקי הגרלת גביע המדינה, קרוב לוודאי שהתאכזבו לגלות, שקבוצת ילדים ג' תסע מאות קילומטרים הלוך ושוב, כדי לשחק מול הפועל אום אל פאחם. בחוכמה שבדיעבד מעידים אנשי אילת, שהנסיעה הארוכה הייתה שווה כל רגע, למרות שבסיום המשחק הקבוצה המארחת חגגה ניצחון 0:1, משער שהבקיע אוסמה מאחמיד בדקה ה-10.

מה הסיבה, שבאילת חזרו מאושרים ושמחים לביתם, למרות ההפסד וההדחה בשלב מוקדם של גביע המדינה? היחס הלבבי והמרגש לו זכו משחקני הפועל אום אל פאחם, המאמן הייתם כבהא והורי השחקנים, לחלק מהדברים תוכלו להיחשף בתמונות המצורפות ובסרטון שבכתבה זו.

רן לוי, מאמן אילת, משתף בהתרגשות: "חייב לציין שאני לא זוכר מתי קיבלנו אירוח חם ודאגה כזאת מקבוצה מארחת. דאגו לנו ללינה באכסניה בקיסריה, ביקרו אותנו באכסניה מאמן הקבוצה וארבעה מהשחקנים עם בלונים ועם פלטת בקלאוות וכנאפה. במהלך המשחק הגישו לנו זר פרחים ובלונים. נתנו לילדים ולהורים תחושת ביטחון למרות החשש לשחק באום אל פאחם. לאחר המשחק הזמינו למסעדה נחשבת את כל הקבוצה - שחקנים, צוות ובני משפחה".

הפועל אום אל פאחם ריגשו את האורחים מאילת

"באמת מרגש ומחמם היחס שקיבלנו מהם, זה לא מובן מאליו. אלה הדברים שעושים את העולם למקום טוב יותר. מחנכים את הילדים על כבוד היריבה. השיעור והחוויה הזאת מאום אל פאחם הרבה יותר חשובים מניצחון והעפלת שלב בגביע. חשוב לנו כמועדון להוקיר תודה בדרך כל שהיא, באמת לא מובן מאליו ומחמם את הלב. נשמח מאוד להשיב להם באירוח חם בעירנו. מי ייתן ונראה עוד ועוד דברים כאלה במדינתנו", סיכם לוי.

הייתם כבהא, מאמן אום אל פאחם, שיזם יחד עם שחקניו והוריהם את שרשרת המחוות המרגשת, ציין: "כמי שגדל כשחקן במחלקת הנוער של מכבי ברקאי, שיחק בקבוצות מעורבות במחלקות הנוער ובבוגרים, אני מבין עד כמה הכדורגל הוא הגשר הטוב ביותר לקירוב לבבות. קיבלנו בהגרלת הגביע יריבה שמגיעה ממרחק רב כדי לשחק מולנו, הכי טבעי מבחינתי היה לדאוג להם שירגישו טוב. לשמחתי, ועד הורי השחקנים בראשותו של רו"ח מוחמד סמיח, הצטרפו מיד לשורת היוזמות שעשינו. עוד לפני המשחק הייתי בקשר עם המנהל המקצועי של אילת, סלים אשקר, כדי לוודא במה אוכל לעזור לקבוצה".

שחקני הפועל אום אל פאחם ילדים ג' עם פרחים (באדיבות הפועל אום אל פאחם)

עוד הוסיף כבהא: "בכל זאת, אילת הגיעה אלינו אחרי תקופה לא פשוטה מבחינה ביטחונית בעירה. אני מלא הערכה לכל הנוגעים בדבר, לשחקנים ולהוריהם, שקיבלנו את שחקני אילת והמלווים שלהם בהכנסת אורחים חמה ולבבית. ריגש אותי במיוחד לראות את השחקנים אחרי המשחק רוקדים יחד לצלילי מוסיקה במסעדה. אנחנו באים מאהבה לכדורגל ולאנשים ושואפים כמו רבים, שנחיה במדינה טובה עם כבוד בין אנשים מכל הסוגים".

הייתם כבהא שבע רצון מפתיחת העונה של קבוצתו: "בעונה שעברה הובלתי את קבוצת טרום א' עד לשמינית גמר גביע המדינה למשחק מול הפועל ת"א. בעונה הזו מיזגנו שתי קבוצות לקבוצה אחת. בניתי כאן קבוצה מאוזנת, שמתאמנת ברצינות עם ילדים מוכשרים וטובים, שיחד עם תמיכה של הורים מקסימים, תוכל לעשות דברים יפים בעונה הזו גם בליגה וגם בגביע".