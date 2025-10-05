יום ראשון, 05.10.2025 שעה 18:58
ספורט אחר  >> גלישת גלים

ליליאור שלישית ב-ERICEIRA PRO בפורטוגל

גולשת הגלים האולימפית מישראל (25), המדורגת במקום הראשון באירופה ובמקום ה-15 בסבב העולמי, נוצחה בתחרות הראש בראש בידי טיה זוברובסקי מצרפת

|
ענת ליליאור (ISA / Pable Jimenez)
ענת ליליאור (ISA / Pable Jimenez)

ענת ליליאור (25) ממכבי תל אביב, גולשת הגלים האולימפית הבכירה של ישראל, המדורגת במקום הראשון באירופה בתחרויות במסגרת סבב ה-QS של הליגה העולמית, סיימה היום (ראשון) במקום השלישי בתחרות ה-ERICEIRA PRO בפורטוגל, המהווה חלק מסבב ה-CS הרב אזורי (העולמי), בה השתתפו 47 גולשות.

הגולשת הישראלית נוצחה בתחרות הראש בראש בידי טיה זוברובסקי מצרפת, המדורגת מספר 1 בסבב ה-CS העולמי. ליליאור, כמו הגולשת שלא ניצחה בחצי הגמר השני, דורגו ביחד במקום השלישי בתחרות.

ליליאור, שייצגה את ישראל במשחקים האולימפיים בפאריס 2024 וטוקיו 2020, המדורגת כאמור במקום הראשון באירופה ובמקום ה-15 בסבב העולמי, תתחרה בשבוע הבא ב-SAQUAREMA ברזיל, התחרות החמישית של הסבב העולמי CS, ותנסה לצבור נקודות כדי להעפיל לראשות טבלת דירוג המתחרות. בנוסף לתחרות בברזיל, נותרו עוד שתי תחרויות: אחת בהוואי והשניה באוסטרליה. 

