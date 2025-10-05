ליליאור שלישית ב-ERICEIRA PRO בפורטוגל

אסי ממן
ענת ליליאור (25) ממכבי תל אביב, גולשת הגלים האולימפית הבכירה של ישראל, המדורגת במקום הראשון באירופה בתחרויות במסגרת סבב ה-QS של הליגה העולמית, סיימה היום (ראשון) במקום השלישי בתחרות ה-ERICEIRA PRO בפורטוגל, המהווה חלק מסבב ה-CS הרב אזורי (העולמי), בה השתתפו 47 גולשות.
הגולשת הישראלית נוצחה בתחרות הראש בראש בידי טיה זוברובסקי מצרפת, המדורגת מספר 1 בסבב ה-CS העולמי. ליליאור, כמו הגולשת שלא ניצחה בחצי הגמר השני, דורגו ביחד במקום השלישי בתחרות.
ליליאור, שייצגה את ישראל במשחקים האולימפיים בפאריס 2024 וטוקיו 2020, המדורגת כאמור במקום הראשון באירופה ובמקום ה-15 בסבב העולמי, תתחרה בשבוע הבא ב-SAQUAREMA ברזיל, התחרות החמישית של הסבב העולמי CS, ותנסה לצבור נקודות כדי להעפיל לראשות טבלת דירוג המתחרות. בנוסף לתחרות בברזיל, נותרו עוד שתי תחרויות: אחת בהוואי והשניה באוסטרליה.